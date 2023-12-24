الولايات المتحدة في عزلة على الساحة الدولية بسبب دعمها لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عندما‭ ‬تسلّم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬السلطة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أعلن‭ ‬بنبرة‭ ‬ملؤها‭ ‬الحماسة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬عادت‭!‬‮»‬‭ ‬لتحمّل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬السياسة‭ ‬الانعزالية‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬سلفه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لكنّ‭ ‬واشنطن‭ ‬تجد‭ ‬نفسها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬دولية‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬الراسخ‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضدّ‭ ‬حماس‭.‬

ومنذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬اضطرت‭ ‬واشنطن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حليفتها‭. ‬وفي‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬استخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬مرّتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬قرارين‭ ‬يدعوان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭.‬

لكنّ‭ ‬الدولة‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خرجت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬استحياء،‭ ‬من‭ ‬عزلتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بقرارها‭ ‬عدم‭ ‬وأد‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬وخلافاً‭ ‬للموقف‭ ‬الذي‭ ‬اتّخذه‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬حلفائها‭ ‬مثل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليابان‭ ‬التي‭ ‬صوّتت‭ ‬لصالح‭ ‬القرار‭ ‬امتنعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬وكذلك‭ ‬فعلت‭ ‬روسيا‭. ‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بأسبوع،‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بين‭ ‬سائر‭ ‬شركائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬سوى‭ ‬النمسا‭ ‬وجمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬ضدّ‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ولا‭ ‬ينفكّ‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬ينعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتقول‭ ‬ليزلي‭ ‬فينجاموري‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يُنظر‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬كلّ‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬تهتمّ‭ ‬بالإسرائيليين‭ ‬والأوكرانيين‮»‬،‭ ‬وتعير‭ ‬اهتماماً‭ ‬أقلّ‭ ‬للشعوب‭ ‬غير‭ ‬الغربية‭. ‬

وخلافاً‭ ‬لسلفه‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدون‭ ‬أيّ‭ ‬تحفّظ،‭ ‬فقدّ‭ ‬بايدن‭ ‬صبره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬أنّه‭ ‬أخرج‭ ‬إلى‭ ‬العلن‭ ‬خلافاته‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضدّ‭ ‬حماس‭ ‬حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬فحسب،‭ ‬مذكّراً‭ ‬بأنّ‭ ‬فتيل‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬أشعلته‭ ‬حماس‭. ‬

ويكرّر‭ ‬مسؤولو‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬القول‭ ‬إنّ‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬يمارسونه‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭ ‬يؤتي‭ ‬ثماره،‭ ‬إذ‭ ‬وافقت‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬صهاريج‭ ‬وقود‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬وفتح‭ ‬المعابر‭. ‬لكنّ‭ ‬فينجاموري‭ ‬تقول‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬القائلة‭ ‬إنّ‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬يعانق‭ ‬نتنياهو‭ ‬بينما‭ ‬يضغط‭ ‬في‭ ‬السرّ‮»‬‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تستقيم‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭. ‬

وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬منظمّة‭ ‬‮«‬المستقلّة‮»‬‭ ‬على‭ ‬عيّنة‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬أنّ‭ ‬7 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬كان‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وقبل‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬أدّى‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬الإضرار‭ ‬بسمعة‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

ويقول‭ ‬منقذ‭ ‬داغر‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬المستقلّة‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬أمريكا‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تمثّل‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬لبلد‭ ‬يجسّد‭ (...) ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ (...) ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بالحلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشهير‮»‬‭. ‬لكنّ‭ ‬سيل‭ ‬المشاهد‭ ‬المروّعة‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬يتمّ‭ ‬تداولها‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬‮«‬قلب‭ ‬الوضع‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭. ‬

ويعتبر‭ ‬داغر‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أظهر‭ ‬للعرب‭ ‬‮«‬انحياز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التامّ‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬وعدم‭ ‬احترامهم‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عندما‭ ‬يتعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بالفلسطينيين‮»‬‭. ‬وأول‭ ‬من‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا،‭ ‬لكنّ‭ ‬المستفيد‭ ‬الأبرز‭ ‬هي‭ ‬إيران‭.‬