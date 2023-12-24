الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬فلكيا‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الرياح‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬شمالية‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬خفيفة‭ ‬إلى‭ ‬معتدلة‭ ‬السرعة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬وتستمر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬وتكون‭ ‬نشطة‭ ‬السرعة‭ ‬أحيانا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لتميل‭ ‬الأجواء‭ ‬إلى‭ ‬البرودة‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الليل‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬بعض‭ ‬السحب‭.‬

ودعا‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬النشرات‭ ‬والتحذيرات‭ ‬عبر‭ ‬المواقع‭ ‬الرسمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

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