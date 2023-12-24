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بلدية الشمالية تدشن حملة التوعية (نبيها حلوة ونظيفة) من منتزه باربار

12/24/2023 8:04:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ (‬نبيها‭ ‬حلوة‭ ‬ونظيفة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬منتزه‭ ‬باربار‭ ‬وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والمهندس‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البوعينين‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬كلين‭ ‬اب‭ ‬البحرين‭ ‬واصدقاء‭ ‬الحدائق،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬تنطلق‭ ‬الحملة‭ ‬بالحث‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬وتحفيز‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬إلقاء‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬والشواطئ‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والساحات‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأضاف‭ ‬الوداعي‭ ‬ترتكز‭ ‬الحملة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬للحملات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشــراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بهدف‭ ‬تحســين‭ ‬مســتوى‭ ‬النظافة‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهــمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬البلدية‭ ‬المتصلة‭ ‬بحيــاة‭ ‬الفرد‭ ‬اليومية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تسعى‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وهي‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ظاهــرة‭ ‬المخالفات‭ ‬البلدية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنظافة‭ ‬العامة،‭ ‬وإشــراك‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوعية‭ ‬وتحفيز‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬المسؤول‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الموجهة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬البلدية‭ ‬وإشــراك‭ ‬المجتمــع‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬مســؤولياته‭ ‬المجتمعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬البيئة،‭ ‬وبيان‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الحضاري‭ ‬للملكة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالجانب‭ ‬البيئي‭ ‬والنظافة‭.‬

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