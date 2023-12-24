بلدية الشمالية تدشن حملة التوعية (نبيها حلوة ونظيفة) من منتزه باربار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دشنت بلدية المنطقة الشمالية وبالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، النسخة الثالثة من الحملة الوطنية (نبيها حلوة ونظيفة)، في منتزه باربار وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بالمحافظة على النظافة العامة.
وقد حضر تدشين الحملة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، والمهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، ومسؤولي البلدية الشمالية، ومجموعة من المتطوعين من جمعية كلين اب البحرين واصدقاء الحدائق، كما حضر عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وقال الدكتور شبر الوداعي تنطلق الحملة بالحث على الالتزام بقانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 وذلك بهدف الحد من الممارسات الخاطئة في عملية التخلص من المخلفات وتحفيز أفراد المجتمع في عدم إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات والشواطئ والأماكن العامة والساحات المفتوحة.
وأضاف الوداعي ترتكز الحملة والتي تأتي امتدادًا للحملات التي أطلقتها بلدية المنطقة الشمالية في إطار توعية الجمهور بقانون النظافة العامة على مبدأ الشــراكة المجتمعية بهدف تحســين مســتوى النظافة والتوعية بأهــمية الالتزام بالقوانين البلدية المتصلة بحيــاة الفرد اليومية.
وأكد أن الحملة تسعى على التركيز على مجموعة من الأهداف وهي الحد من ظاهــرة المخالفات البلدية الخاصة بالنظافة العامة، وإشــراك المجتمع في عملية التوعية وتحفيز أفراد المجتمع في التفاعل المسؤول مع الجهود الموجهة للحفاظ على الأنظمة والقوانين البلدية وإشــراك المجتمــع في تحمل مســؤولياته المجتمعية فيما يتعلق بالحفاظ على جمال البيئة، وبيان الهدف الرئيسي من قانون النظافة المتمثل في الحفاظ على المشهد الحضاري للملكة، والارتقاء بالجانب البيئي والنظافة.
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