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وزير الشؤون القانونية يؤكد عمق العلاقات البحرينية الأمريكية

12/24/2023 8:04:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والتي‭ ‬ترنو‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمستوى‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭.‬

كلمات دالة

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