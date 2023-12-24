وزير الشؤون القانونية يؤكد عمق العلاقات البحرينية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، بمكتبه في مقر الوزارة، ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في شتى المجالات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي ترنو إلى خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بمستوى علاقات الصداقة المميزة التي تجمع البلدين، منوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو مستمر في كافة الميادين.
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