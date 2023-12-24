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الشورى يهنئ بقرب حلول العام الجديد

12/24/2023 8:04:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هالة فايز: البحرين أرض السلام والأمان والمحبة والتآخي

رفع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬لمناسبة‭ ‬قرب‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬وعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيد‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬التمنيات‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬عام‭ ‬خير‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وسلام‭ ‬على‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬والبشرية‭ ‬جمعاء،‭ ‬حافلًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتطلعات‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والرخاء‭ ‬والتقدم‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬المجلس‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الإخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيد،‭ ‬ومولد‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭ ‬عيسى‭ ‬عليه‭ ‬السلام،‭ ‬منتهزين‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الكريمة‭ ‬للإعراب‭ ‬عن‭ ‬آمالنا‭ ‬وتطلعاتنا‭ ‬أن‭ ‬تسود‭ ‬قيم‭ ‬الخير‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة‭ ‬والإخاء،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تجتمع‭ ‬عليها‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية‭ ‬كافة،‭ ‬وأن‭ ‬يعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ربوع‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنها‭ ‬لفتة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬بتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬والتعايش‭ ‬واحترام‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويجعل‭ ‬المملكة‭ ‬بحق‭ ‬أرضا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمان‭ ‬بقيادة‭ ‬رشيدة‭ ‬ورؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ورعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬والتآخي‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭.‬

وتقدمت‭ ‬بأصدق‭ ‬الأماني‭ ‬بمناسبة‭ ‬قرب‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين،‭ ‬آملة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عامًا‭ ‬حافلا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والامتيازات‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭.‬

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