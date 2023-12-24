الشورى يهنئ بقرب حلول العام الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هالة فايز: البحرين أرض السلام والأمان والمحبة والتآخي
رفع مجلس الشورى في بيانه لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 وعيد الميلاد المجيد خلال جلسة أمس أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع.
وأعرب المجلس عن صادق التمنيات أن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار وسلام على الأمتين العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، حافلًا بتحقيق الإنجازات والتطلعات للوطن الغالي، ضمن مسيرة الخير والرخاء والتقدم بقيادة جلالة الملك المعظم.
كما تقدم المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، انطلاقًا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
بدورها، قالت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى إنها لفتة كريمة من المجلس بتقديم التهنئة كل عام، ما يؤكد قيم التسامح والتآخي والتعايش واحترام وقبول الآخر في مملكة البحرين، ويجعل المملكة بحق أرضا للسلام والأمان بقيادة رشيدة ورؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم ورعاية واهتمام من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن نشر ثقافة السلام والمحبة والتآخي هو ما نحتاج إليه في دول العالم اليوم.
وتقدمت بأصدق الأماني بمناسبة قرب حلول العام الميلادي لشعب البحرين، آملة أن يكون هذا العام عامًا حافلا بالإنجازات والامتيازات للمملكة وشعب البحرين قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يديم نعمة الأمن والسلام التي تتمتع بها.
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