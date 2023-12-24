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12 مدرسة تشارك في معرض ((صحتي في غذائي)) بابتدائية طليطلة

12/24/2023 8:04:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬12‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬صحتي‭ ‬في‭ ‬غذائي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬مدرسة‭ ‬طليطلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬بأهمية‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬مدرسة‭ ‬منتجاً‭ ‬صحياً‭ ‬مثل‭ ‬الفاكهة،‭ ‬والعسل،‭ ‬والشوفان،‭ ‬والبقوليات،‭ ‬والقهوة،‭ ‬والشوكولاتة،‭ ‬وغيرها‭.‬

وحرص‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبداعية،‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المعرض،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬لأفضل‭ ‬ركن،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلتها‭ ‬مدرسة‭ ‬الوادي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬ثم‭ ‬مدرسة‭ ‬طليطلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مكرر،‭ ‬ومدرسة‭ ‬بيت‭ ‬الحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جداً‭ ‬بفوز‭ ‬مدرستنا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ركن،‭ ‬وقد‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬لإعداد‭ ‬ركننا،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مبتكراً‭ ‬وإبداعياً،‭ ‬عبر‭ ‬استخدامنا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الواقعية‭ ‬المعززة‭ (‬ AR ‭) ‬لعرض‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬للفاكهة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬جذبت‭ ‬انتباه‭ ‬الزوار‭ ‬وساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬المزيد،‭ ‬وأشكر‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نحتاجه‭ ‬للمشاركة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الطالبة‭ ‬ليان‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬طليطلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استمتعت‭ ‬كثيراً‭ ‬بزيارة‭ ‬أركان‭ ‬المدارس،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جميعها‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبداعية،‭ ‬وأعجبتها‭ ‬فكرة‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭.‬

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