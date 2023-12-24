12 مدرسة تشارك في معرض ((صحتي في غذائي)) بابتدائية طليطلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت 12 مدرسة في معرض «صحتي في غذائي» الذي نظمته مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات، بهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية الغذاء الصحي، حيث قدمت كل مدرسة منتجاً صحياً مثل الفاكهة، والعسل، والشوفان، والبقوليات، والقهوة، والشوكولاتة، وغيرها.
وحرص المشاركون على عرض منتجاتهم بطريقة مبتكرة وإبداعية، باستخدام وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المعرض، تم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى لأفضل ركن، حيث جاءت مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في المركز الأول، تلتها مدرسة الوادي الابتدائية للبنين، ثم مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات في المركز الثاني مكرر، ومدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات في المركز الثالث.
وقال الطالب محمد حسين سند من مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين: «أنا فخور جداً بفوز مدرستنا بجائزة أفضل ركن، وقد عملنا بجد لإعداد ركننا، وحرصنا على أن يكون مبتكراً وإبداعياً، عبر استخدامنا التكنولوجيا الواقعية المعززة ( AR ) لعرض معلومات حول الفوائد الصحية للفاكهة، وأعتقد أن هذه الطريقة كانت ناجحة للغاية، حيث جذبت انتباه الزوار وساعدتهم على تعلم المزيد، وأشكر إدارة المدرسة على دعمنا وتوفير كل ما نحتاجه للمشاركة».
وأشارت الطالبة ليان بدر عبدالله من مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات إلى أنها استمتعت كثيراً بزيارة أركان المدارس، التي كانت جميعها مبتكرة وإبداعية، وأعجبتها فكرة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عرض المنتجات الغذائية.
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