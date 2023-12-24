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((الحد الخيرية)) تطلق أول ميثاق مهني للعاملين والمتطوعين في القطاع الخيري

12/24/2023 8:04:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬جمعية‭ ‬الحد‭ ‬الخيرية،‭ ‬الميثاق‭ ‬الأخلاقي‭ ‬المهني‭ ‬للعاملين‭ ‬بالجمعية،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬والاتصال‭ ‬المؤسسي،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬بما‭ ‬يعكسه‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬شخصية‭ ‬ومهنية‭ ‬وتطوعية،‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعاملين‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬تجاه‭ ‬الجمعية‭ ‬والأنشطة‭ ‬والمستفيدين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الجمعية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وموظفي‭ ‬الجمعية‭ ‬ومتطوعيها،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضيوفها‭ ‬وشركائها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭: ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬الرياضي‭ ‬الثقافي،‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬البيارق‭.‬

وبعد‭ ‬الترحيب‭ ‬برئيس‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬الرياضي‭ ‬ومؤسسة‭ ‬البيارق‭ ‬وتكريمهم‭ ‬على‭ ‬شراكتهم‭ ‬وتواصلهم‭ ‬مع‭ ‬الجمعية،‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬البراهيم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمنتسبين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬على‭ ‬الميثاق‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجمعية‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للريادة‭ ‬والنزاهة‭ ‬والمراقبة‭ ‬والتميز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الخيرية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬سمعة‭ ‬الجمعية‭ ‬وتحقق‭ ‬الجودة‭ ‬والاستدامة‭ ‬لمشاريعها‭ ‬وأنشطتها‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الميثاق‭ ‬يشمل‭ ‬تسعة‭ ‬محاور‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬إطار‭ ‬عام‭ ‬لسلوك‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬تجاه‭ ‬الجمعية‭ ‬والمستفيدين،‭ ‬وأثناء‭ ‬التنفيذ‭ ‬اليومي‭ ‬للبرامج‭ ‬والأنشطة،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬وحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬كل‭ ‬طرف،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬للعاملين‭ ‬والمتطوعين‭.‬

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