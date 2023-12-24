((الحد الخيرية)) تطلق أول ميثاق مهني للعاملين والمتطوعين في القطاع الخيري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دشنت جمعية الحد الخيرية، الميثاق الأخلاقي المهني للعاملين بالجمعية، الذي يعد الأول من نوعه في الجمعيات الخيرية بمملكة البحرين، ويسعى لتعزيز الشفافية والحوكمة والاتصال المؤسسي، في جميع أنشطة الجمعية ومشاريعها، بما يعكسه من التزامات شخصية ومهنية وتطوعية، لمجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين، تجاه الجمعية والأنشطة والمستفيدين.
جاء ذلك في الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية، مساء أمس، 23 ديسمبر الجاري، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الجمعية ومتطوعيها، وعدد من ضيوفها وشركائها، وفي مقدمتهم: رئيس مكتب معالي رئيس مجلس النواب، ورئيس نادي الحد الرياضي الثقافي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البيارق.
وبعد الترحيب برئيس نادي الحد الرياضي ومؤسسة البيارق وتكريمهم على شراكتهم وتواصلهم مع الجمعية، هنأ الشيخ إبراهيم عبدالله البراهيم، رئيس مجلس الإدارة، الأعضاء والمنتسبين والمتطوعين على الميثاق الجديد، الذي يعكس التزام الجمعية بتوفير بيئة مناسبة للريادة والنزاهة والمراقبة والتميز، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الخيرية، التي تعزز سمعة الجمعية وتحقق الجودة والاستدامة لمشاريعها وأنشطتها.
وأشار الشيخ إبراهيم إلى أن الميثاق يشمل تسعة محاور تهدف إلى توفير إطار عام لسلوك جميع الموظفين والمتطوعين، تجاه الجمعية والمستفيدين، وأثناء التنفيذ اليومي للبرامج والأنشطة، كما تتضمن القيم الأساسية وحقوق وواجبات كل طرف، ومسؤولية مجلس الإدارة والدعم الذي يقدمه للعاملين والمتطوعين.
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