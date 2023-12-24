وزير الداخلية البريطاني يواجه دعوات بالاستقالة بعد مزحة سمجة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬الجماعة‭ ‬الحقوقية‭ ‬النسائية‭ ‬فاوست‭ ‬سوسايتي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬تصريح‭ ‬كليفرلي‭ ‬‮«‬مثير‭ ‬للغثيان‮»‬‭ ‬ودعت‭ ‬لاستقالة‭ ‬الوزير‭. ‬وكان‭ ‬كليفرلي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬للضيوف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬القليل‭ ‬من‭ ‬الروهيبنول‭ (‬عقار‭ ‬مهدئ‭) ‬في‭ ‬مشروبها‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬ليس‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قليلا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬ميرور‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬كليفرلي‭ ‬مازحا‭ ‬إن‭ ‬سر‭ ‬الزواج‭ ‬الطويل‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكتك‮»‬‭ ‬شخصا‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مخُدرا‭ ‬بنسبة‭ ‬معتدلة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تدرك‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رجالا‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأحاديث‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬الاستقبال‭ ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬سرية‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬صنداي‭ ‬ميرور‭ ‬قررت‭ ‬خرق‭ ‬هذا‭ ‬العرف‭ ‬السائد‭ ‬بسبب‭ ‬منصب‭ ‬كليفرلي‭ ‬والقضية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭.‬

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