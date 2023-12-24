تكريم مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية ضمن المؤسسات الأهلية المميزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬برعاية‭ ‬وحضور‭ ‬الوزير‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬لتكريم‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬المميزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتكرمت‭ ‬فيه‭ ‬مبرة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستكمالا‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وخدمات‭ ‬جليلة‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الشباب‭.‬

وعبّر‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تعكس‭ ‬تقدير‭ ‬واهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يمثل‭ ‬حافزاً‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفعته‭ ‬وتقدمه‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬تكاملياً‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬إسهاماً‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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