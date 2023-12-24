تكريم مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية ضمن المؤسسات الأهلية المميزة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس عبدالرحيم الكوهجي نائب رئيس مجلس أمناء مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية أن المبرة استطاعت منذ تأسيسها تحقيق نجاحات كبيرة وأثراً ملموساً من خلال دعمها للبرامج والمبادرات النوعية الهادفة إلى خدمة المجتمع البحريني وتعزيز العمل الإنمائي.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التنمية الاجتماعية برعاية وحضور الوزير السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، لتكريم المنظمات والمؤسسات الأهلية المميزة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتطوع، وتكرمت فيه مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية، تقديراً لإسهاماتها البارزة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الأهلي في مملكة البحرين واستكمالا لما حققته من إنجازات وخدمات جليلة والتي شملت مختلف فئات المجتمع بما فيهم الشباب.
وعبّر الكوهجي عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكداً أن هذه الاحتفالية تعكس تقدير واهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بدور المنظمات الأهلية والمؤسسات الوطنية غير الربحية وما تبذله من جهود مخلصة في خدمة المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة مسيرة العطاء في سبيل خدمة الوطن وتسخير كافة الجهود للمساهمة في رفعته وتقدمه.
وأشار إلى أن المنظمات والمؤسسات الأهلية تؤدي دوراً تكاملياً مع الحكومة في تلبية احتياجات المجتمع، كما تسهم إسهاماً فعالاً في خلق الكوادر الوطنية القادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع للنهوض بالمملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والجهود الوطنية المخلصة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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