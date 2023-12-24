Monday, 25 December 2023 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من ألف بحرينية يعملن في الخليج.. و300 خليجية في البحرين

12/24/2023 8:04:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


كشفت‭ ‬إحصائية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬موظف،‭ ‬77‭.‬5 % ‭ ‬منهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الخليجيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬949‭ ‬فردا‭. ‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭ ‬البحرينيات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬31‭.‬2 % ،‭ ‬وعددهن‭ ‬نحو‭ ‬1228‭ ‬امرأة‭. ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬الخليجيات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬349‭ ‬امرأة،‭ ‬ويشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬36‭.‬7 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الخليجيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬868‭ ‬امرأة،‭ ‬مقابل‭ ‬360‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬449‭ ‬بحرينية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬415‭ ‬مواطنة،‭ ‬وفي‭ ‬قطر‭ ‬نحو‭ ‬187‭ ‬بحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬133‭ ‬مواطنة،‭ ‬وفي‭ ‬عمان‭ ‬نحو‭ ‬44‭ ‬مواطنة‭.‬

وبينت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬47 % ‭ ‬منهم،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬1865‭ ‬فردا‭. ‬فيما‭ ‬تأتي‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدد‭ ‬1186‭ ‬موظفا،‭ ‬وبنسبة‭ ‬30 % ‭. ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬تأتي‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬446‭ ‬موظفا،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬تأتي‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬343‭ ‬موظفا،‭ ‬وفي‭ ‬الترتيب‭ ‬الأخير‭ ‬تحل‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬98‭ ‬فردا‭. ‬

وأشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المنتهية‭ ‬خدماتهم‭ ‬الخاضعين‭ ‬للنظام‭ ‬الموحد‭ ‬ ‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭- - ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7476‭ ‬مواطنا،‭ ‬منهم‭ ‬1731‭ ‬امرأة‭. ‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬أن‭ ‬57 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬البحرينيين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وعددهم‭ ‬4272‭ ‬موظفا‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬1742‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ،‭ ‬و596‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ،‭ ‬و565‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬301‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭.‬

كلمات دالة

MENAFN24122023000055011008ID1107654078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث