أكثر من ألف بحرينية يعملن في الخليج.. و300 خليجية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬إحصائية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬موظف،‭ ‬77‭.‬5 % ‭ ‬منهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الخليجيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬949‭ ‬فردا‭. ‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭ ‬البحرينيات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬31‭.‬2 % ،‭ ‬وعددهن‭ ‬نحو‭ ‬1228‭ ‬امرأة‭. ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬الخليجيات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬349‭ ‬امرأة،‭ ‬ويشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬36‭.‬7 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الخليجيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬868‭ ‬امرأة،‭ ‬مقابل‭ ‬360‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬449‭ ‬بحرينية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬415‭ ‬مواطنة،‭ ‬وفي‭ ‬قطر‭ ‬نحو‭ ‬187‭ ‬بحرينية،‭ ‬وفي‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬133‭ ‬مواطنة،‭ ‬وفي‭ ‬عمان‭ ‬نحو‭ ‬44‭ ‬مواطنة‭.‬

وبينت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬47 % ‭ ‬منهم،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬1865‭ ‬فردا‭. ‬فيما‭ ‬تأتي‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدد‭ ‬1186‭ ‬موظفا،‭ ‬وبنسبة‭ ‬30 % ‭. ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬تأتي‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬446‭ ‬موظفا،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬تأتي‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬343‭ ‬موظفا،‭ ‬وفي‭ ‬الترتيب‭ ‬الأخير‭ ‬تحل‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬98‭ ‬فردا‭. ‬

وأشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المنتهية‭ ‬خدماتهم‭ ‬الخاضعين‭ ‬للنظام‭ ‬الموحد‭ ‬ – ‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭- - ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7476‭ ‬مواطنا،‭ ‬منهم‭ ‬1731‭ ‬امرأة‭. ‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬أن‭ ‬57 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬البحرينيين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وعددهم‭ ‬4272‭ ‬موظفا‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬1742‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ،‭ ‬و596‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ،‭ ‬و565‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬301‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭.‬

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