أكثر من ألف بحرينية يعملن في الخليج.. و300 خليجية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية أن عدد البحرينيين العاملين في دول الخليج العربي يصل إلى ما يقارب 4 آلاف موظف، 77.5 % منهم يعملون في القطاع الخاص. في حين أن عدد الخليجيين العاملين في البحرين يصل إلى 949 فردا.
وأكدت الإحصائيات الصادرة خلال الربع الثالث من هذا العام أن نسبة الإناث العاملات في الخليج العربي من المواطنات البحرينيات يصل إلى 31.2 % ، وعددهن نحو 1228 امرأة. فيما يصل عدد النساء الخليجيات العاملات في البحرين إلى ما يقارب 349 امرأة، ويشكلن ما نسبته 36.7 % من إجمالي الخليجيين العاملين في المملكة.
وأوضحت الأرقام أن عدد البحرينيات اللواتي يعملن في القطاع الخاص بدول الخليج العربي يصل إلى 868 امرأة، مقابل 360 امرأة في القطاع العام. وأشارت إلى أن عدد البحرينيات اللواتي يعملن في السعودية يصل إلى 449 بحرينية، فيما كان عدد العاملات في الإمارات يصل إلى 415 مواطنة، وفي قطر نحو 187 بحرينية، وفي الكويت نحو 133 مواطنة، وفي عمان نحو 44 مواطنة.
وبينت الأرقام الرسمية أن نسبة العاملين من البحرينيين في السعودية هي الأعلى بين كل دول الخليج العربي، حيث تصل نسبتهم إلى نحو 47 % منهم، ويبلغ عددهم نحو 1865 فردا. فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 1186 موظفا، وبنسبة 30 % . وفي المركز الثالث تأتي قطر بنسبة 11 % وبعدد 446 موظفا، أما في المركز الرابع تأتي الكويت بنسبة 9 % وبعدد 343 موظفا، وفي الترتيب الأخير تحل عمان بنسبة 2 % وبعدد 98 فردا.
وأشارت الأرقام إلى أن عدد البحرينيين المنتهية خدماتهم الخاضعين للنظام الموحد – والذين كانوا يعملون في دول الخليج العربي- - يصل إلى 7476 مواطنا، منهم 1731 امرأة.
وبينت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال التقرير السنوي للربع الثالث أن 57 % من الموظفين المتقاعدين البحرينيين كانوا يعملون في السعودية، وعددهم 4272 موظفا. ولفتت إلى أن 1742 موظفا يعملون في الإمارات بنسبة 23 % ، و596 فردا في قطر بنسبة 8 % ، و565 فردا في الكويت بنسبة 8 % أيضا، إلى جانب 301 موظف في عمان بنسبة 4 % .
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