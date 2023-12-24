غسل الأسنان يحمي من مرض خطير يصيب عضواً مهماً

نظافة الفم مهمة جدة ، لذا يوصي الأطباء دائما بغسل الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً لمنع

البكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى من التسلل إلى الحلق

وفي هذا الصدد كشف تحليل جديد لأكثر من 2700 مريض أن الحفاظ على غسل الأسنان يمكن أن يقي الناس من الإصابة بالالتهاب الرئوي في المستشفى، مع وجود عدد أقل من حالات عدوى الرئة الشائعة المرتبطة بتنظيف الأسنان اليومي.

وقام سيلينا إهرينزيلر ومايكل كلومباس، وهما عالمان في علم الأوبئة، متخصصان في الأمراض المعدية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، بتجميع بيانات من 15 تجربة سريرية، حيث قام الأشخاص إما بغسل أسنانهم عدة مرات يوميًا، أو غسل أفواههم بغسول الفم المطهر، أو المسحات، أو المياه المالحة.

وسعى إهرينزيلر وكلومباس إلى توضيح ذلك، من خلال تحليل بيانات 2786 مريضًا شاركوا في واحدة من 15 تجربة سريرية، ووجدوا أن معدلات الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى كانت أقل بين المرضى الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لغسل الأسنان يوميًا، مرتين أو أكثر يوميًا.

وقد يكون المرضى المصابون بأمراض خطيرة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى معرضين بشكل خاص للإصابة بالعدوى، ثم يجدون أنفسهم في بيئة تعج بالجراثيم المقاومة للأدوية. وإجمالاً، يصاب ما بين 5 إلى 10 في المئة من مرضى المستشفى بعدوى من نوع ما أثناء إقامتهم.

وتبذل المستشفيات قصارى جهدها لمنع انتشار مسببات الأمراض. لكن البحث يشير إلى أن دمج فرشاة الأسنان في رعاية المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي وتشجيع المرضى الآخرين على فعل الشيء نفسه قد يكون وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين صحة الفم وتقليل حالات الالتهاب الرئوي.



خفض معدلات الالتهاب الرئوي

وأدى غسل الأسنان إلى خفض معدلات الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ بين المرضى الذين يتلقون أجهزة دعم التنفس، والذين شكلوا بالمناسبة معظم الأرقام في الدراسات التي تم تحليلها.



وكان هذا الانخفاض يعادل حالة واحدة من الالتهاب الرئوي التي تم منعها لكل 12 مريضًا تم وضعهم على التهوية الميكانيكية (تنفس صناعي) وتم تنظيف أسنانهم بالفرشاة.

يقول روباك داتا، عالم الأوبئة في مستشفى كلية الطب في جامعة ييل والذي لم يشارك في البحث، إن التحليل يقدم "بيانات مقنعة، تعزز فكرة أن غسل الأسنان الروتيني هو عنصر أساسي في الرعاية القياسية للمرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي".





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