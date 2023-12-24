الْحِبّ الطَّاهِرْ

مَرَّتْنِيْ الْفِكْره الْبَارِحْ مِرُوْر الْكِرَامْ

وَانَا عَلَى قِمَّةْ الإبْدَاعْ لِيْ وِشْ بِقِيْ..؟!

لا اسْرَجْت خَيْلِيْ وْجَوَّدْت بْيِدَيّ اللِّجَامْ

شَرْهَاتِيْ إنْ طَالَتْ الطَّرْقه عَلَى بِنْدِقِيْ

لا صَارْ حَاضِرْ نِجَاحَاتِيْ يِغِيْظ الْخِصَامْ

حِزْنِيْ عَلَى مَجْدِيْ الْمَاضِيْ مَهُوْ مَنْطِقِيْ

تِمُرِّنِيْ كِلّ مَا لاحَيْت سَجْع الْحِمَامْ

مَيَّاسِةٍ تَخْلِفْ التَّقْوَى بِقَلْب التِّقِيْ

تِقُوْل: لا اقْفَيْت عَنْ شِعْر الْغَزَلْ وِالْغَرَامْ



عِطْنِيْ جِدِيْدِكْ بِمَجْدُوْلِيْ وْبِمْعَنّقِيْ

الْيَا اقْبَلَتْ نُوْر عَاتِقْهَا يِزِيْح الظَّلامْ

وِالْيَا ادْبَرَتْ قِلْت: يَا ذَاتْ الْقِوَامْ إعْتِقِيْ

قَلْبٍ بَعَدْ حِبِّكْ الطَّاهِرْ يِعِيْش بْسَلامْ

وْقَبْلِكْ مْعَنَّى بْحِبّ الْمِتْرِفَاتْ وْشِقِيْ

مَعْك أسْتِلِذّ الرِّجُوْع وْفِكْرَةْ الإنْهِزَامْ

وْمَعْ غَيْرِكْ إنْ كِبْرَتْ الْقَالاتْ مَا يِتِّقِيْ

لِهْ مِنْك إنْ زَادْ بِعْدِهْ مَا يِقِلّ الْهِيَامْ

وْلِكْ مِنِّهْ الْوَجْه الابْيَضْ وِالضِّمِيْر النِّقِيْ

وِالْيَا تِمَادَى بِهْ الشَّوْق وْجِفَاهْ الْمَنَامْ



قَالْ امْهِلِيْنِيْ مَعْ الأيَّامْ.. وِبْنِلْتِقِيْ