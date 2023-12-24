سِتْر الذَّاكِرة

لَوْ تِسَلَّلْ نُوْر بَيْن الشِّيْش وَاحْضَانْ السِّتَايِرْ

يِنْجِرِحْ صَدْر السِّوَادْ وْتِهْتِدِيْ الْجِدْرَانْ لِيِّهْ





عَنْ تِفَاصِيْل الْبَرَاوِيْز آتِوَارَى بْلَيْل غَايِرْ

عَنْ صِبَاحْ الذِّكْرِيَاتْ اللَّى انْسِجَنْ فِيْهَا وْ فِيِّهْ





عَنْ عِيُوْنِكْ لا تِمُرّ بْنَظْرِتِيْ وِالصَّمْت حَايِرْ

كَنَّهَا تَمْشِيْ عَلَى رُوْس الأصَابِيْع الْخِفِيِّهْ





تَسْرِقْ الْكِلْمِهْ مِنْ اعْمَقْ رُوْح فِيْ انْفَاسْ السَّرَايِرْ

لَيْن تَتْرِكْنِيْ عَلَى جَالْ الصَّدَى أفْرِكْ يِدَيِّهْ





فِيْ مِدَاهَا مَا تِضِيْق إلاَّ الأمَانِيْ وِالْبِشَايِرْ

بَشِّرِيْنِيْ عَنْ رِبِيْع أحْدَاقْهَا مَا مَلّ غَيِّهْ..؟!





نَخْلِتَيْن رْمُوْشِكْ اللَّى مَالَتْ تْظِلّ الْحَرَايِرْ

فِيْ بِلادْ الْخَدّ وِرْيَاضْ الْوِرُوْد النَّرْجِسِيِّهْ





كَانْ لِيْ فِـــ.. ظْلالْهَا سَجْدِهْ وْدَمْع بْطِهِرْ سَايِرْ

قَبِلْ يِتْعَتَّقْ عِنَبْك بْشِفِّتَيْك الْمَخْمِلِيِّهْ





كَانْ هَدْي غْوَايِتِكْ: إيْمَانْ .. فِيْه الصِّدْق جَايِرْ

تَايِهٍ فِيْه الْيَقِيْن وْ لا عَرَفْ لِلشَّكّ نِيِّهْ





آهْ يَا اللَّى مَا كِفَرْتِيْ غَيْر بِسْجُوْن الزَّرَايِرْ

تَنْذِرِيْن لْكِلّ شَهْوه: خَافِقْ عْرُوْقه نِدِيِّهْ





إنْتِيْ صَوْتِكْ لَوْ تَهَادَى لِيْ مِنْ صْدُوْر الْمَنَايِرْ

كَنِّهْ اللَّى: يَمَّمْ التَّوْبه مِنْ تْرَابْ الْخِطِيِّهْ





إنْتِيْ عِقْبِكْ كِلّ لَيْل يْمُرِّنِيْ مَا يْمُرّ زَايِرْ



وْ مَا يِشُوْف إلاَّ عِيُوْنِكْ وِابْتِسَامَتْك الشِّقِيِّهْ





أنْطِفِيْ وَاوْقِدْ مِنْ الظَّلْمَا حِكَايَا بْصَمْت غَايِرْ



وَالْبِسْ عْيُوْنِيْ جَلابِيْب السِّوَادْ السَّرْمِدِيِّهْ





خَايِفْ الْجِدْرَانْ يَهْدِيْ نَبْضَهَا لْقَلْبِيْ بِشَايِرْ

أوْ تِفَاصِيْل الْمَلامِحْ تَسْجِنْ الْبِرْوَازْ فِيِّهْ





وِانْ تِسَلَّلْ نُوْر بَيْن الشِّيْش وَاحْضَانْ السِّتَايِرْ



يِنْهِتِكْ سِتْر الظَّلامْ وْتَمْطِرْ الذِّكْرَى عَلَيِّهْ

