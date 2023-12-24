كواليس حفل «التنوع»

إنها الأيام الأخيرة من عام 2023، ومعكم نستعرض الحدث الفوتوغرافي الأقوى بريقاً والأبرز حضوراً في مجتمعات الفنون البصرية في المنطقة.

فنوفمبر الماضي كان محطة متميزة لمئات الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفوتوغرافيا. فبجانب 25 فائزاً بجوائز الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بعنوان ((التنوّع))، لم تكن ليلة الخميس 16 نوفمبر، عادية لأكثر من ألف مدعو حضروا حفل توزيع الجوائز ومعرض الصور الفائزة المُصاحِب له.

فقرات الحفل والأعمال الفائزة بمحاور هذا الموسم، أبهجت الحضور ورفعت من حرارة تفاعلهم. كما أن ردود فعل الفائزين عند معرفة مراكز فوزهم، وبشكل خاص الانفعال الفريد للمصور الإيطالي ((ماسيمو جورجيتا)) عندما سمع اسمهُ مقترناً بالجائزة الكبرى، وتكريمه من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وانهمار صيحات الإعجاب والتهاني عليه من الجمهور.

معرض الصور الفائزة أوصل الفائزين لحالةٍ عُليا من الحبور والسعادة من خلال تبريكات الحضور والتقاط الصور التذكارية معهم وتزاحم وسائل الإعلام لمعرفة خبايا فوزهم وأسرار صورهم الفائزة. مئات التعليقات وصلتنا خلال المعرض وبعده، تشكر الجائزة على تنظيم الحدث الذي أعاد للجميع شغف الإلهام البصري والتشبّع بجَمَاليات الأجواء الفنية. هذا بجانب الإشادات بجودة تنظيم لقاء الإعلاميين مع الفائزين والانسيابية المعلوماتية.

فلاش

شكراً لكل الحاضرين .. لقد كنتم المشاعل المضيئة لحفل "التنوّع"

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي