قصيدة الشاعر الإماراتي عبد العزيز جاسم «لقاء» تُنشر بـ 39 لغة عالمية

في التفاتة عالمية إلى الأدب والشعر في الإمارات، وبينما احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أسابيع، بالعيد الوطني الـ 52، اختار مشروع (إيثاكا) العالمي لترجمة الشعر، قصيدة للشاعر الإماراتي المبدع عبد العزيز جاسم، لترجمتها وبثها ونشرها حول العالم بأكثر من 39 لغة قومية دفعة واحدة، تقديراً لمنجزه الشعري والإبداعي الكبير.

إذ قام بنقل وترجمة القصيدة نخبة من أفضل شعراء العالم، ونشرت في أكثر من 35 دولة في التوقيت نفسه، قبل عدّة أيام، إضافة إلى إعادة نشرها في مواقع ومنشورات أدبية كثيرة، تهتم بأبرز قضايا الشعر الدولي وجمالياته.

ويعد مشروع إيثاكا العالمي، جزءاً من مبادرة دار النشر الأوروبية (بوينت)، التي تأسست في عام 1984، على يد الشاعر الفلمنكي جيرماين دروغنبروت، ومنها مبادرة (شعر بلا حدود)، التي تنشر النصوص باللغات: الإنجليزية، الإسبانية، الهولندية، الألبانية، العربية، الأرمينية، البنغالية، البوسنية، الكاتالونية، الصينية، الفارسية، الفلبينية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، الجاليكية، الهندية، الآيسلندية، الإندونيسية، الإيرلندية (الغيلية)، الإيطالية، اليابانية والسواحيلية والكورية والكردية والمقدونية والماليزية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية وسردينيا والصربية والصقلية والسويدية والأردية والتاميلية.

قيمة

وتعد القصيدة التي تم نشرها بأكثر من 39 لغة، من أجمل نصوص الشاعر عبد العزيز جاسم، وتم اختيارها من مجموعته الشعرية الأولى (لا لزوم لي)، المنشورة في عام 1995 وكانت بعنوان (لقاء)، حيث تتكثف فيها حالة الاختزال في توليد الدهشة الشعرية، وإيصال معنى المفارقة الوجودية إلى أقصاها، بكلمات قليلة، وهذا بالضبط سر قوّة هذه القصيدة، ومكمن عمقها.

ويقول عبد العزيز جاسم في قصيدته:

التي رافقتني البارحة

عند أولِ نداءٍ بعد غيابِ سنواتٍ

عانقتني بعذوبةٍ أمامَ الحُرّاسِ

ثُمَّ فَلَّتَتْ أصابعها وركضتْ.

تَبِعتُها، فَربَطتْ شعْرها القصيرَ

في جِسْرٍ عالٍ، وقَفَزتْ

حياتي أيضاً قفزتْ وراءها

كدمعةِ قُبطانٍ يشهدُ أفولَ سفينتِه

ولا يفعلُ شيئاً

سوى التحديقَ في رجْلَيْهِ المقطوعَتَيْن

وشارك في ترجمة نص هذه القصيدة، تحالف من أكثر 35 شاعراً عالمياً، الأكثرية منهم نقلوها من النسخة الإنجليزية المترجمة، كما تزيّنت القصيدة بلوحة فنية للرسام المعروف ليون سانتياغو من بورتوريكو، بما يشكّل حضوراً عالمياً لصوت الإمارات الشعري في شكله الحديث والمتطور، حيث يعد عبد العزيز جاسم أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات الذهبي في الإمارات، الذي أبدع في كتابة القصيدة الحديثة فنياً وجمالياً.

وصدرت له مجموعات شعرية كثيرة، ومؤلفات فلسفية وبحثية، وهو أيضاً أحد من أسهموا في تطوير الصحافة الثقافية والأدبية في الإمارات. ومؤخراً، صدرت له الأعمال الشعرية الكاملة عن دار نشر (غاف) الإماراتية.