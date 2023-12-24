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مَعَانِيْ السِّنِيْن

12/24/2023 8:01:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا سَيِّدِيْ مَا بَيْن قَلْبِيْ وْبَيْنِيْ

مِسْتَوْدِعْ أيَّامِكْ وْسِيْرَةْ حَنَانِيْ

تَحَوَّلَتْ كِلّ الأمَاكِنْ بْعَيْنِيْ

فِيْ غَيْبِتِكْ: سِفْن وْرِيَاحْ وْمُوَانِيْ

مَعْقُوْل فِيْ غْيَابِكْ مَا تِسْمَعْ حَنِيْنِيْ..؟!

عَلَى كِثِرْ مَا صَوِّتَتْ لِكْ مَحَانِيْ

أحِسّ مَعْك إنّ الزِّمَنْ فِيْ يِدَيْنِيْ

وْتِبْقَى الأمَانِيْ فِيْ غِيَابِكْ أمَانِيْ

مِنْ غِبْت وِانْت بْكِلّ لَيْلِهْ تِجِيْنِيْ

مَا قِلْت لِيْ دَاعِيْك لَيْتِهْ دَعَانِيْ..!

مَا ادْرِيْ وِشْ اكْثَرْ شَيّ يَغْرِيْك فِيْنِيْ

بَسّ الأكِيْد إنِّيْ مَعِكْ شَيّ ثَانِيْ

صَنَعْت فِيْ قِرْبِكْ مَعَانِيْ سِنِيْنِيْ

وْ مَا كَانْ قَبْلِكْ فِيْ سِنِيْنِيْ مَعَانِيْ

صَدِّقْنِيْ أكْثَرْ شَيّ إنِّكْ تَبِيْنِيْ

وَاقَلّ شَيّ تْحِطّ نَفْسِكْ مِكَانِيْ

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