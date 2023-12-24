إنجازات عالمية ومغامرات مشوقة في مهرجان رحالة الإمارات 2023

احتضنت حديقة مشرف في إمارة دبي، على مدى ثلاثة أيام، فعاليات مهرجان رحالة الإمارات 2023 في دورته العاشرة، الذي يحتفي بالرحالة من مختلف دول العالم، حيث يلتقي هؤلاء الرحالة محبي المغامرات والاستكشاف بنظائرهم، ويتعرفون على إنجازاتهم، وعلى تجاربهم المتنوعة، لتصبح دبي منصة حاضنة للرحالة، من خلال هذا المهرجان، الذي نقل تجارب متنوعة ومؤثرة، وفرصة لتبادل ثقافي بين الرحالة من مختلف قارات العالم.

((البيان)) التقت عوض بن مجرن، مؤسس وقائد فريق رحالة الإمارات، الذي ينظم هذا المهرجان، وفي حديثه عن المهرجان قال: ((لا بد أولاً من أن نستذكر في هذا المهرجان الدعم الذي حظي به فريق رحالة الإمارات، منذ انطلاقته من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وجه، رحمه الله، بتسهيل مهام الفريق، وبأن نكون خير سفراء للوطن، ووقفنا كفريق في رحلتنا حول العالم كأول فريق يخوض هذه الرحلة، التي من خلالها استشعرنا أهمية الترحال، فولدت لدينا فكرة هذا المهرجان، وقمنا بجمع رحالة العالم هنا في إمارة دبي، بأنشطتهم المختلفة، والمتنوعة.

وقد شارك في الدورة الأولى في 2012: فريق رحالة الإمارات والرحالة سعيد المعمري)). وتابع : ((90 % من المشاركين كانوا من الرحالة الأجانب، أما اليوم فيمثل الإماراتيون والعرب نسبة 80% من المشاركين، ونقول إننا حققنا هدفنا من المهرجان، وهو تحفيز الشباب وتشجيعهم، وزيادة عدد المشاركين من المواطنين، وتعزيز دور الهرجان في عكس ثقافة الإمارات وانفتاحها)).

وأكد عوض بن مجرن أهمية الدعم الذي يحظى به المهرجان من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيداً برعاية سموه للحدث، ولفت إلى أن مكانة دبي العالمية، أسهمت في تعزيز دور وأهمية المهرجان الذي يواكب روح دبي وأنشطتها اليومية المختلفة والإنجازات الكبيرة التي تحققها. وأوضح عوض بن مجرن أن الهدف ليس المسافات التي يقطعها الرحالة، لكنها الرسالة التي تحملها الفعالية، وأيضاً عكس صورة مشرفة للإمارات وثقافتها.

وقال عارف السويدي، أحد أعضاء فريق رحالة الإمارات: ((إن المهرجان حقق نجاحاً عالمياً، إذ يعد الأول من نوعه، وهناك عدد من الدول التي طلبت إقامة المهرجان على أرضها)). وأكد أن المهرجان يجمع تجارب فريدة ومتنوعة، وهناك الكثير من القصص، التي يرويها الرحالة، من خلال رحلاتهم..وهناك من اختار الدراجة الهوائية أو النارية لرحلاته، وهناك من تسلق الجبال متحملاً الصعاب والتحديات، وهنالك من اختار المحيطات مساراً لرحلته وهكذا.. فكان هذا المهرجان بفعالياته المختلفة منصة لعرض التجارب وتبادل الخبرات.