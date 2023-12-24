الْحِزِنْ الرَّاقِيْ

الْهِدُوْ النَّفْسِيْ وْضِحْكِيْ وْزِيْن أخْلاقِيْ

لا تِغِرِّكْ تَحْسِبْ انِّيْ فِيْ الْحَيَاةْ مْرَفَّهْ

آتِتَقَّى وَآتِجَلَّدْ مَا كِشَفْت أوْرَاقِيْ

خَايِفٍ مِنْ شَرْهَةْ الْعَاقِلْ وْضِحْك مْسَفَّهْ

مَرّ ثِلْثَيْن الْعِمِرْ وِالثِّلْث الاخَرْ بَاقِيْ



الْمِفَارَقْ نَاطَحَهْ وِالذِّكْرِيَاتْ تْدِفّهْ

لَوْ تِشُوْف دْمُوْع عَيْنِيْ وِانْحِبَاسْ أحْدَاقِيْ

مِزْنِةٍ مِنْ يَوْم صَبَّتْ وَبْلَهَا مِنْكَفّهْ

كَانْ مَا يَجْذِبْك لا نَوِّيْ وْ لا بَرَّاقِيْ

مِثِلْ مَا وَلَّعْت جَمْر الْحِبّ تِكْفَى طَفّهْ

يَا بَعَدْ مِنْ هُوْ بَنَى بَيْتِهْ عَلَى خَفَّاقِيْ

مَانْت بِاللَّى مَرّ فِيْ عِمْرِيْ وْ خَذْ لِهْ لَفّهْ

إنْت حِلْمٍ لَوْ كِسَرْتِهْ كَنِّيْ أكْسِرْ سَاقِيْ

مِثِلْ حِلْم (الْقِدْس) فِيْ (رَامْ اللّه) وْ فِيْ (الضِفّهْ)

إنْكِسَرْت مْن الْفِرَاقْ وْحِزِنْ قَلْبِيْ رَاقِيْ



وِالشِّجَاعْ إنْ حَبّ تُوْخَذْ بِنْدِقِهْ مِنْ كَفّهْ..!