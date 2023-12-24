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بدور القاسمي تشهد إنجاز «الشارقة للآثار» للدراسة الثالثة للنقوش الصخرية

12/24/2023 8:01:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، إنجاز هيئة الشارقة للآثار للدراسة التخصصية الثالثة لحصر وتوثيق النقوش الصخرية بالإمارة، والتي شملت تنظيم دورة تدريبية حول ((تقنيات توثيق الفن الصخري من التقليدية إلى الرقمية)) بهدف رفع كفاءة كادر الهيئة المختص بدراسة النقوش الصخرية وتشكيل فريق محلي متعاون للتوثيق.

ونظمت الهيئة، حفلاً ختامياً مميزاً للدورة التدريبية، بحضور عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وسالم عمر سالم المدير الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة، وذلك في إطار نشر الوعي بتراث إمارة الشارقة الثقافي والمادي والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي.

تكريم

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق)) كافة الخبراء للدورة التدريبية المنظمة والمتدربين وأعضاء اللجنة التنظيمية، وتجولت في أرجاء مبنى هيئة الشارقة للآثار، مطلعة على المكتشفات الأثرية المهمة للهيئة، وزيارة مختبر ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة تعريفاً بدور الهيئة في إثراء النشاط الأثري لإمارة الشارقة، والحفاظ عليه وتعزيز الهوية الأثرية لإمارة الشارقة.

وعقد البرنامج التدريبي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمركز الإقليمي العربي بالبحرين للتراث العالمي على مدار خمسة أيام في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث حاضر في البرنامج مجموعة من الأكاديميين من جمعية خطى الإنسان الأثرية في إيطاليا عضو في IFRAO وهو الاتحاد الدولي لمنظمات الفنون الصخرية.

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