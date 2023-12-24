الفنون في دبي.. إبداعات تحلّق بجناحي الجمال والاستدامة

تبدع دبي في تقديم كل ما من شأنه خدمة البيئة والمحافظة عليها، وتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، بموازاة تكريس قيم الجمال والخير والمحبة والتسامح، وذلك في مختلف البرامج والفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتحتضنها وتدعمها، وعلى رأسها برامج وسباقات الفنون المتنوعة، مقوية ومعززة بهذا قيمة ودور الفن في أداء رسالة أقوى وأكثر تأثيراً وعمقاً، وإثراء الوعي المجتمعي المحلي والعربي والعالمي، بشأن قيم الاستدامة والمحبة والحوار ولقاء الحضارات، وهو ما تجسده اللوحات أو الأعمال المختلفة التي تحتضنها المدينة في أحيائها ووجهاتها وصالاتها ومرافقها ومهرجاناتها المتنوعة.

((البيان)) استطلعت آراء مجموعة مسؤولين وفنانين متخصصين في مجالات متنوعة، حول هذه المسألة، حيث أكدوا تميز الدور الذي تلعبه دبي في تعزيز وظائف ورسائل الفن، التي تعلي معيار الخير والجمال والاستدامة والتلاقي الحضاري في عالمنا.

بداية، أوضح صالح العقربي الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل تحفيز ألوان الإبداع الفني والفنانين، لترسيخ قيم الجمال والوئام والاستدامة. ولفت إلى أنه استضاف مؤخراً النسخة السادسة عشرة من معرض ((ليالي الفن))، بحضور أكثر من 50 فناناً من الإمارات، ومختلف أنحاء العالم، مبيناً أن المعرض في هذا العام، كان موضوعه ((الاستدامة))، سواء في اللوحات أو المنحوتات، أو غيرها من أنواع الفن.

وقال: ((اكتشفنا أنه بكل تأكيد، يمكن للفن أن يوصل رسائل مباشرة وقوية عن الاهتمام بالبيئة واستدامتها، وكيفية الحفاظ عليها من السلوك التي يمكن أن تؤثر سلباً فيها، وأكبر دليل أن العارضين ركزوا بأعمالهم على توعية الأشخاص الذين لا يهتمون بالحياة الطبيعية، لكي يصونوا مقدرات البيئة، ويحافظوا على عناصرها. وكانت هناك لوحات عديدة، عبّرت عن ذلك بشكل واضح في المعرض، فالفن يوصل رسالة أكثر تأثيراً، وتلامس قلوب الناس أعمق مما تفعل الأخبار أو التقارير الإخبارية)).

توجه

الفنانة الإماراتية مريم الهاشمي ترسم بالأكريليك والألوان الزيتية، وتستخدم مواد مستدامة، فهي تستخدم ((ستاند)) أو حامل اللوحة معاد تدويره، وتفكر في أن تصنعهم في ما بعد من خشب معاد تدويره، أو أي بديل آخر للخشب، يؤدي نفس الغرض، ولكنه لا يضر بالبيئة. وهي تؤكد أن ما تراه العين من رسائل يحملها الفن، يؤثر بشكل أسرع وأكثر قوة مما يمكن قراءته في صحيفة أو نشرة أخبار، على سبيل المثال، وتوضح أن دبي ودولة الإمارات، وعت ذلك بعمق، فوظفت الفن لخدمة المجتمع والإنسانية.

بدورها، الفنانة فيكتوريا كاسيدياس، من إسبانيا، شددت على أهمية الفن في مواجهة السلوكيات الخاطئة بحق البيئة، مشيرة إلى أن الإبداع الفني يمكنه أن يتصدى لممارسات تخريب البيئة، والارتقاء بثقافة ووعي الناس، وإيصال رسالة واضحة عن ضرورة عدم إهمال البشر للطبيعة، بل وقدرتهم على محاربة أي ارتكابات تؤدي إلى تخريبها دون أدنى شعور بالمسؤولية.

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وتقول الفنانة ماري أوزات، وهي إسبانية فرنسية، تعيش في دبي منذ ما يقارب 15 عاماً: ((عشت طفولتي وتربيت في أفريقيا، وهناك النساء يلبسن ملابس بسيطة، ومستوحاة من الطبيعة، سواء موادها أو حتى طريقة تلوينها. كلها طبيعية، ومن النباتات المحيطة، وهناك في العادة لا يستخدمون العديد من الملابس، بل يكتفون باحتياجاتهم منها، وأيضاً يتبادلونها في ما بين الأجيال، إذا ما بقيت صالحة للاستخدام، وبالتالي، لا تتبقى مخلفات كثيرة للملابس، ومن هنا بدأت فكرتي للقيام بعمل خاص بي، يركز على توظيف الفنون والإبداعات الفنية في تكريس قيم الاستدامة في الأزياء وصون الطبيعة.

وأضافت: ((لذا، فكرت في أن أحيك الملابس للسيدات كما في الماضي، وأضفت عليها لمستي الخاصة، بحيث تكون الأقمشة مصنوعة من مواد طبيعية...)).

وتعمل ماري على تلقي طلبات التصميم بحسب ذوق وتصميم السيدات اللاتي يرغبن في أن تحيك لهن الملابس، شريطة أن تكون القطع المستخدمة مما لديها من أقمشة صديقة للبيئة.