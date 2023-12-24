«فزاع لليولة».. العزيزي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي

حصد علي العزيزي من مدينة العين أولى بطاقات التأهل إلى ((المربع الذهبي))، بعد تفوقه في الحلقة الخامسة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في أول مواجهات الدور الثاني، التي سبق أن صعد لها 8 يويلة في الطريق نحو محاولة الفوز باللقب الكبير، ورفع كأس فزاع الذهبية، حلم الشباب بواحدة من أكبر البطولات التراثية، وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز العزيزي على حساب منافسه عبد الله آل رضا من إمارة دبي، وذلك بعد تفوقه بجميع تحديات البطولة، وتحقيقه العلامة الكاملة ((100))، للمرة الأولى في هذه النسخة، وذلك في حلقة مميزة للغاية، قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وأبدع المتنافسان في عرض اليولة على أنغام أغنية ((راعي العز))، من غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وذلك من خلال القدرة على ضبط الإيقاع والمشية والتحكم بالسلاح، إلى جانب عملية ((الفّر))، مستفيدين من النصائح، التي قدمها لهما خليفة بن سبعين، الذي يقوم بالتحكيم على هذا التحدي، وفيها منح العزيزي علامة اليولة، بعد أن استطاع قرع جرس الميدان في جميع عمليات الفر التي نفذها، ليحصل على 25 علامة. وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب المتسابقان بشكل صحيح ليحصل كل منهما على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة، تفوق العزيزي، ليكسب 15 علامة. أما في تحدي الرماية، فكسب أيضاً علي العزيزي الـ 15 علامة. وفي عد القصيد، تمكن العزيزي من الحصول على علامة المسابقة التامة.

وفي سباق الهجن، الذي زادت مسافته ليصبح 400 متر، وأقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق العزيزي ليكسب 20 علامة.

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: ((إن النتائج التي تتحقق في ميدان هذا العام هو دليل واضح على أننا نسير في الطريق الصحيح، للوصول إلى أهدافنا المنشودة في هذه البطولة التراثية العريقة، وهو ترسيخ الموروث الإماراتي الأصيل لدى ناشئة الإمارات، وجعله من ركائز انطلاقتهم نحو المستقبل)).

وتابعت أواديسيان: ((نسعى للارتقاء بمستوى المشاركين للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للنهائي، مع التركيز على أن يخرج الجميع بمكتسبات الموروث الثقافي والاجتماعي، لترافقهم في حياتهم الشخصية، وتعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل)).

وحل الفنان أحمد الكيبالي ضيفاً على الحلقة الخامسة من برنامج الميدان، حيث عبر عن عشقه للشلة الإماراتية الأصيلة، مرجعاً لها الفضل في انطلاقته نحو عالم الغناء، وقال: ((للبرامج الإماراتية التي تُعنى بتراثنا وتاريخنا خصوصية كبيرة، لما تحمله من جماليات تضيء على عاداتنا وتقاليدنا، التي نعتز بها، ودائماً ما أنتظر المشاركة في هذا البرنامج العريق)).

فخر

وأبدى علي العزيزي سعادته وفخره بانتزاع بطاقة التأهل الأولى إلى المربع الذهبي من بطولة فزاع لليولة.