«بن دري» بطلاً لكأس سلطان بن زايد للبولو

فاز فريق بن دري بولو بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بعد فوزه أول من أمس على فريق لامار بولو 7 - 6، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب نادي غنتوت.

وتمكن البطل من تحويل تأخره في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 1 - 4، و2 - 5، على التوالي، ليحسم النتيجة 7 - 6 قبل نهاية المباراة، متوجاً باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

أقيمت البطولة التي نظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وتوج فريق ((إيه إم)) بولو، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بكأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، بعد تغلبه على فريق الإمارات بولو 8-6.

وفي نهاية فعاليات اليوم الختامي، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي، رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج الفائزين.

من جانبه، أشاد راشد حارب الفلاحي قائد فريق ((آر إيه)) بولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، والنجاح الفني والتنظيمي للبطولة، والإمكانات الكبيرة للنادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

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