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بطولة التعاون الخليجي للغولف تنطلق اليوم

12/24/2023 8:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدشن منتخباتنا الوطنية الثلاثة اعتباراً من الساعة من صباح اليوم مشوارها التنافسي في بطولة مجلس التعاون الثانية للأشبال تحت 13 سنة والسابعة للناشئين تحت 15 سنة والسادسة للسيدات، على أرض ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قد أقيم عصر أمس بحضور العديد من المسؤولين، وتبدأ منافسات الجولة الأولى من البطولة صباح اليوم الإثنين بمنافسات المنتخبات اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف حيث تتكون كل مجموعة من 3 لاعبين على مستوى البنين والسيدات، وستتواصل المنافسات بالجولة الثانية غداً، في حين ستقام الجولة الثالثة والأخيرة من المنافسات بعد غدٍ الأربعاء إلى جانب حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.

وكانت بعثة منتخباتنا الثلاثة قد وصلت سلطنة عمان الشقيقة أول من أمس، برئاسة اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخالد بن مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وسمير الولاني مدرباً للمنتخبات، وابريل فارني مدربة السيدات، وحسن إبراهيم إداري، واللاعبون: راشد النقبي وعبدالله كلبت ومحمد جاسم على، وعبدالله محمد وعبدالله خالد على، واللاعبات علياء العمادي وانتصار الريش وآسيا سليم.

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