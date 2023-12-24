بطولة التعاون الخليجي للغولف تنطلق اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تدشن منتخباتنا الوطنية الثلاثة اعتباراً من الساعة من صباح اليوم مشوارها التنافسي في بطولة مجلس التعاون الثانية للأشبال تحت 13 سنة والسابعة للناشئين تحت 15 سنة والسادسة للسيدات، على أرض ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قد أقيم عصر أمس بحضور العديد من المسؤولين، وتبدأ منافسات الجولة الأولى من البطولة صباح اليوم الإثنين بمنافسات المنتخبات اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف حيث تتكون كل مجموعة من 3 لاعبين على مستوى البنين والسيدات، وستتواصل المنافسات بالجولة الثانية غداً، في حين ستقام الجولة الثالثة والأخيرة من المنافسات بعد غدٍ الأربعاء إلى جانب حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.
وكانت بعثة منتخباتنا الثلاثة قد وصلت سلطنة عمان الشقيقة أول من أمس، برئاسة اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخالد بن مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وسمير الولاني مدرباً للمنتخبات، وابريل فارني مدربة السيدات، وحسن إبراهيم إداري، واللاعبون: راشد النقبي وعبدالله كلبت ومحمد جاسم على، وعبدالله محمد وعبدالله خالد على، واللاعبات علياء العمادي وانتصار الريش وآسيا سليم.
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