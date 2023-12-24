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«مجدي» بطل كأس مجلس التعاون الخليجي بمضمار الشارقة

12/24/2023 8:01:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت خيول إسطبلات الريف والعجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ثنائية عبر كل من المهرة ((درة الريف))، التي نالت كأس الشوط الثاني، كما توج الجواد ((مجدي)) بكأس مجلس التعاون الخليجي، في رابع سباقات مضمار الشارقة الذي أقيم، ظهر أمس، فيما عاد الجواد، ((إيه أف كالنور)) لخالد خليفة النابودة إلى سكة الانتصارات بكأس الشوط الرابع، بينما سجل المهر ((حيو العرب)) لنقابة بورسلي للسباقات أول انتصاراته، ونال كأس الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والختامي.

شهد السباق الرابع، الذي رعته الشركة العالمية للساعات السويسرية ((لونجين))، وبلغ مجموع جوائزه المالية 400 ألف درهم، من 6 أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وباتريك عون المدير الإقليمي للشركة العالمية للساعات السويسرية ((لونجين)).

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