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ختام ناجح لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية

12/24/2023 8:01:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت أول من أمس، فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي استضافتها الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، ونظمتها على مدى 3 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسط منافسة قوية على 6 ألقاب.

وأقيمت البطولة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، جانباً من فعاليات الأمسية الختامية، وقام بتكريم لجنة تحكيم البطولة، كما حضر ختام البطولة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبلال كريم رئيس الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، وسليمان الهطالي مدير إدارة تسجيل الخيول العربية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومديري المرابط المختلفة بالدولة.

وافتتحت المهرة ((هيا آل فهيد)) لمحمد سعيد الهاجري، المنافسات بتصدرها لبطولة المهرات عمر سنة، وحصدت اللقب الذهبي، وتوجت خيول علي سالم الكعبي تألقها في شوط المهرات، بحصد المركزين الأول والثاني، وحققت ((بي دبليو ديمة)) اللقب الذهبي.

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