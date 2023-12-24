«جاب داعية» تتألق بمضمار العين في آخر سباقات 2023

تألقت المهرة ((جاب داعية)) للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنيش، في آخر سباقات 2023، وخطفت لقب البصرة في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تحسمه البطلة بفارق عنق عن أقرب الملاحقين، وبزمن قدره 1:05:83 دقيقة.

وتوج المهر ((إي إس بدور)) للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بلقب الجيمي في الشوط الثالث للخيول المبتدئة ((إنتاج محلي)) والذي امتد لمسافة 1600 متر، وانطلق المهر الفائز بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا برشاقة ليتصدر المشهد بفارق 2.75 طول عن صاحب المركز الثاني، وبزمن 01:54:72 دقيقة.

وكان نادي العين للفروسية والرماية والغولف احتضن أول من أمس سباقه الخامس لهذا الموسم وآخر سباقات 2023 وبمشاركة 133 خيلاً، تنافست في جوائز مالية بلغت 510 آلاف درهم، وفي استهلال حفل الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1800 متر، اكتسح المهر ((الأرقم)) لناصر عسكر منافسيه بفارق 11 طولاً عن أقرب الملاحقين ليتوج بلقب زاخر تحت قيادة تاج أوشي، وإشراف مصبح المهيري، وسجل المهر الفائز زمناً قدره 02:04:21 دقيقة.

ونجح الجواد ((جعفر ديس ارنيتس)) للرحماني للسباقات، وبإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، في تحقيق الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر – تكافؤ - وجاء فوز البطل بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني وبزمن قدره 2:06:82 دقيقة.

وأكمل ((ايه اتش حيزوم)) لسيف محمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، الثنائية للمدرب أحمد المحيربي، بفوزه بلقب الهيلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 3 سنوات فما فوق إنتاج الإمارات، وجاء فوز البطل بفارق عنق وبزمن قدره 1:52:44 دقيقة.

وحسم الجواد ((لو أوف نيتشر))، لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة قيس البوسعيدي. الشوط الخامس وفاز بلقب فلج هزاع.

وفاجأ الجواد ((أسترال ديل سول)) لعلي حداد وبإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه في الشوط السادس لمسافة 1400 متر ((تكافؤ))، ليتوج بلقب القطارة.

وخطفت ((ابه اف لامناس)) لأسماء إدريس، وإشراف قيس عبود، وقيادة شارلي بينيت، لقب المسعودي، في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.

وفاز ((ديزرت))، لسالم الحوسني، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار علية بآخر سباقات سنة 2023 ليتوج بلقب القطارة في الشوط التاسع والختامي لحفل الأمسية لمسافة 1000 متر، وقطع المسافة في زمن قدره 01:06:35 دقيقة.

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