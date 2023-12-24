ناصر الرزوقي لـ «البيان»: ثقة «دولي الكاراتيه» بالإمارات وراء استضافتنا الدوري العالمي

أكد اللواء ((م)) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن حجم المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر إقامتها بضيافة الإمارات في الفجيرة فبراير المقبل، يصل إلى أكثر من 2200 مشارك ومشاركة بين لاعب ولاعبة، وأعضاء كوادر فنية وإدارية وتحكيمية من مختلف دول العالم، وقال: البطولة تقام بضيافة الإمارات في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للمرة الثانية على التوالي، في دلالة على حجم الثقة العالية من الاتحاد الدولي بمقدرة أبناء الإمارات في التنظيم والإعداد لحدث يمثل أهم حلقة في روزنامة الاتحاد الدولي، والذي أسند إلى الإمارات أيضاً، تنظيم نسخة البطولة في العام 2025.

وعن حجم المشاركة المتوقعة في نسخة العام 2024 من الدوري العالمي للكاراتيه، قال: في ضوء المعطيات الأولية المتوفرة حالياً، فإن حجم المشاركة لن يقل عن 2200 مشارك ومشاركة يتوزعون على لاعبين ولاعبات، وأجهزة فنية وإدارية وكوادر تحكيم من مختلف القارات، وبما يجعل من البطولة حدثاً دولياً كبيراً، لا يقل أهمية عن بطولة العالم.

مكاسب اقتصادية

وحول المردود الاقتصادي للبطولة، قال الرزوقي لـ ((البيان)): الحدث مربح اقتصادياً، باستضافة 2200 مشارك، خلال فترة تزيد على الـ 4 أيام، ومن الطبيعي وجود مكاسب اقتصادية كبيرة، من حيث إشغال الفنادق والمواصلات والاتصالات، وغيرها من الفوائد، إضافة إلى أن الحدث يمثل نافذة مهمة للتعريف بما تزخر به الإمارات، ومدنها من معالم سياحية مميزة جاذبة للسائحين من عموم بلدان العالم، وهذه من أميز إفرازات استضا-فة بطولة بحجم الدوري العالمي للكاراتيه.

شوط مهم

وأشار الرزوقي، إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، قطع شوطاً مهماً في الإعداد والتحضير لاحتضان الدوري العالمي، منوهاً إلى تشكيل اللجان العاملة، وتكليف المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحاد، بمهام مدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، منسقاً عاماً، لافتاً إلى مواصلة عقد الاجتماعات شبه اليومية لإكمال كل ما يتعلق بإظهار الحدث بصورة أكثر من مميزة.

وعن حجم مشاركة ((كاراتيه الإمارات)) في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2024 في الفجيرة، قال الرزوقي: باب المشاركة مفتوح أمام فرق الإمارات، وفقاً لشروط وآليات المشاركة في بطولة تصنيفية تتطلب تطبيق معايير محددة حسب قوانين الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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