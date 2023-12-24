بني ياس ينتزع 9 نقاط من أصل 16 حققها بالدوري في الزمن القاتل

انتزع بني ياس 9 من مجموع 16 نقطة يمتلكها برصيده في دوري أدنوك للمحترفين، في الزمن القاتل، خلال الـ 12 جولة الماضية من المنافسة والتي يحتل فيها المركز الثامن بجدول الترتيب ضمن أندية الوسط دون أن يتناسب ذلك مع طموحه.

وتحلى ((السماوي)) بروح الإصرار والعزيمة ما جعله ينجح في تحقيق 3 انتصارات مهمة قبل صافرة النهاية بثوانٍ قليلة، مع نجاحه في تحويل تأخره بهدف إلى فوز في مباراتين من المواجهات الثلاث، ليؤكد رفضه التام للاستسلام للهزيمة وقتاله المستمر حتى الثواني الأخيرة على أرضية الملعب.

وكانت البداية في مباراته أمام الوحدة بالجولة الخامسة عندما تقدم عليه ((العنابي)) بهدف فاكوندو دانيال في الدقيقة 25، وظل متأخراً بهدف حتى الدقيقة 84 التي أدرك فيها التعادل بهدف تاولانت سيفيري من ركلة جزاء وحسم يوسف نيكتيه اللقاء لـ ((السماوي)) بإحراز هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي.

فرحة

وعاد بني ياس ليؤكد رفضه للاستسلام أمام حتا في الجولة الثامنة والتي كانت قريبة من التعادل السلبي بعد انتهاء الزمن الرسمي للقاء دون أهداف، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بقليل منح تاولانت سيفيري جمهور السماوي فرحة كبيرة بإحراز هدف الفوز الوحيد الذي انتهت عليه المواجهة في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر.

وخلال مباراة أول من أمس أمام اتحاد كلباء في الجولة 12، حقق الفريق الضيف تفوقاً واضحاً في الحصة الأولى التي حسمها لمصلحته بهدف، وكانت مجريات اللقاء تؤكد أنه ماضٍ نحو التتويج بنقاط الفوز، ولكن مع انطلاق الشوط الثاني قلب ((السماوي)) الطاولة على ضيفه وانتزع الأفضلية وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق تاولانت سيفيري اللاعب الذي يرفض مغادرة الملعب دون أن يضع بصمته وكان هدفه من ركلة جزاء نفذها بإتقان.

سيناريو

وبعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل والوصول إلى الدقيقة الرابعة والأخيرة من الزمن المحتسب بدل الضائع، فاجأ بني ياس ضيفه بإضافة هدف الفوز الثاني الذي حمل توقيع يوسف نيكتيه بعد أن شهدت الدقيقة الأخيرة إصراراً كبيراً من صاحب الأرض لانتزاع النقاط الثلاث وكتابة نهاية سعيدة في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وأعاد بني ياس بفوزه على ((نمور كلباء)) سيناريو مباراة الوحدة التي شهدت تفاصيل مماثلة بتقدم ((العنابي)) بالهدف الأول، وأحراز اللاعبين تولانت سيفيري ويوسف نيكتيه لهدفي الفوز في المباراتين، مع وجود حالة طرد في صفوف الوحدة عندما تم إشهار البطاقة الحمراء للاعب عبد الرحمن صالح في الدقيقة 43 وطرد في مباراة كلباء أول من أمس للاعب سلطان عادل في الدقيقة 52.

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