التعادلات تتصدر مشهد «الهواة» والأهداف حاضرة بقوة

شهدت مباريات الأسبوع الـ 13 من دوري الدرجة الأولى ((الهواة))، تسجيل 31 هدفاً خلال 8 مباريات، في وقت حضرت فيه البطاقات 39 مرة، منها بطاقة حمراء وحيدة.

وتصدرت نتائج التعادل مشهد مواجهات هذه الجولة، بعد فشل أندية المقدمة في كسر سلسلة التعادل الذي أنهى 4 مباريات، بعد أن أجبر غلف إف سي مضيفه العروبة المتصدر على قبول التعادل الإيجابي 3 - 3، وفشل الظفرة الوصيف في العودة من رأس الخيمة بالعلامة الكاملة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد التعادل 1 - 1 أمام التعاون، ورفض دبا الحصن ثالث الترتيب هدية التعاون، لينقاد هو الآخر للتعادل السلبي أمام جاره دبا الفجيرة، الذي ضرب الرقم القياسي في التعادلات هذا الموسم، بعد أن وصل للتعادل السابع من 12 مباراة خاضها النواخذة في المسابقة، ونجح العربي في اقتحام المربع الذهبي، بعد فوزه على الذيد ليصل برصيده إلى 20 نقطة، ليؤكد لاعبو العربي أنهم عازمون على مزاحمة فرق الصدارة، وتكرار سيناريو الموسمين الأخيرين.

فرصة ضائعة

وكان العروبة ((32 نقطة))، قد فوت فرصة اقترابه من حسم لقب ((بطل شتاء الهواة))، بعد أن فرط في نقطتين أمام ((غلف إف سي)) ، الذي أوقف صحوة المتصدر، وأعاده من جديد إلى سكة التعادلات، لكن العروبة يظل الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في المسابقة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في اثنتين، وتنتظر المتصدر مواجهة صعبة أمام الظفرة في الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، رفض الظفرة 24 نقطة، وصيف المسابقة، تقليص الفارق مع العروبة، واكتفى بنقطة التعادل، ليخسر الفريق 4 نقاط، بعد التعادل أمام يونايتد والتعاون.

صراع المراكز

وتحتل 4 أندية من المركز الخامس وحتى الثامن برصيد 19 نقطة، وهي دبا الفجيرة، مسافي، الفجيرة، الجزيرة الحمراء، وكان مسافي قد حقق أكبر فوز في الأسبوع، بعد أن أودع لاعبو الفريق 6 أهداف في مرمى الرمس، وأيضاً فاز الفجيرة على مصفوت 4 - 1، وتمكن الجزيرة الحمراء من استعادة نغمة الفوز على يونايتد ((العنيد)) 2 - 1.

وتراجع الذيد للمركز التاسع، بعد الهزيمة من العربي ويونايتد، للمركز العاشر، والفريقان يملكان 18 نقطة. ويشتد الصراع من المركز الحادي عشر وحتى الرابع عشر، ويتفوق كل فريق عن الآخر بفارق نقطة، حيث يأتي غلف إف سي برصيد 16 نقطة، ثم الحمرية 15 نقطة، وغلف يونايتد برصيد 13 نقطة. وفي المراكز الثلاثة الأخيرة تأتي فرق مصفوت وسيتي في المركزين الخامس عشر والسادس عشر برصيد 6 نقاط، وأخيراً الرمس بثلاث نقاط.

الهدافون

يجلس على صدارة الهدافين الثنائي عكاشة حمزاوي ((الفجيرة)) وبينك افوب ((الظفرة))، برصيد 10 أهداف، يليهم 3 لاعبين برصيد 7 أهداف، وهم الحساني تامبورا ((العروبة))، لويس توريس ((يونايتد))، جونيور ((العربي)).

تقام مباريات الأسبوع 14 يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تقام في اليوم 6 مباريات، تجمع الظفرة والعروبة، مسافي ودبا الفجيرة، مصفوت والرمس، غلف إف سي وغلف يونايتد، الجزيرة الحمراء والتعاون، العربي وسيتي، ويوم الأحد يلتقي دبا الحصن بفريق الذيد، والحمرية يستقبل يونايتد.

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