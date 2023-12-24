«العاصفة 36» و«بلعرب 44» بطلا كأس آل مكتوم للتجديف

عانق القارب ((العاصفة 36)) لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني ((ناموس)) ولقب الشوط المحلي في منافسات النسخة رقم 27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2023 ـ 2024. كما توج قارب الأشقاء من سلطنة عمان ((بلعرب 44)) التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بالمركز الأول في الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأضاف القاربان ((العاصفة 36)) و((بلعرب 44)) اللقب الغالي والكبير إلى خزائنهما للمرة الثالثة في تاريخ الحدث الممتد والذي انطلقت مسيرته عام موسم 1997 ـ 1998 كمسك ختام لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بمشاركة النخبة وأفضل القوارب تصنيفاً في الترتيب العام.

تنظيم

ونجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم حدث فريد وكرنفال احتفالي بديع، وجمع السباق ما يصل إلى 300 بحار على متن 30 قارباً تنافسوا في الشوط المحلي والمفتوح، حيث شهد الشوط المحلي مشاركة 20 قارباً من النخبة فيما أبحرت 10 قوارب في الشوط المفتوح على مسار انسيابي وصلت مسافته إلى 2.3 كلم داخل عمق مياه قناة دبي المائية.

كما شهدت مراحل السباق إثارة متناهية مع التنافس الساخن بين النواخذة والبحارة لنيل ((الناموس))، خاصة الشوط المحلي الذي جمع 20 قارباً، حيث كان الامتياز لطاقم القارب ((العاصفة 36)) الذي حقق المركز الأول، فيما حل طاقم القارب ((الكوس 35)) لمالكه علي أحمد خميس النون وبقيادة النوخذة حميد فارس المسماري في المركز الثاني، ثم القارب ((أطلس 39)) لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني في المركز الثالث.

تنافس

وحمل الشوط المفتوح كالعادة إثارة وقوة التنافس بين 10 قوارب حيث نجح القارب العماني ((بلعرب 44)) في اقتناص الفوز متفوقاً على قارب ((شرطة دبي 3)) التابع للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري والذي حل وصيفاً، والقارب البحريني ((كي أتش كي)) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط. جرت بعد نهاية السباق، مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح، وتكريم شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق. حصل فريق القيادة العامة لشرطة دبي الذي يشارك بقاربيه رقمي 3 و30 على لقب الفريق المثالي في النسخة 27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً وهي المبادرة التي ابتكرتها اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل تشجيع المشاركين على الالتزام بالتعليمات والشروط واللوائح إضافة إلى المظهر الاحترافي.

تميز

من جانبه، أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كرنفال البطولة تحول إلى مهرجان تراثي بحري خليجي كبير ومشهود تزين بمشهد التنافس في عرض مياه قناة دبي المائية، والمنظر البديع لجمال وأصالة الماضي في لوحة الحاضر في قلب دبي النابض.

ووجه الفلاحي الشكر الجزيل لجميع المشاركين مباركاً للفائزين في الشوطين المحلي والمفتوح، مهنئاً الجميع على المشاركة مقدماً الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إدارتها ومؤسسة دبي للإعلام ((قنوات دبي الرياضية))، وبلدية دبي واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وشركة في أي بي للخدمات الطبية.

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