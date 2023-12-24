أبوظبي تستضيف «كأس السوبر المصري» اليوم بحلته الجديدة

تستضيف العاصمة أبوظبي اليوم ولمدة أربعة أيام منافسات كأس السوبر المصري لكرة القدم، والذي يجمع في حلته الجديدة 4 فرق، هي: الأهلي، وبيراميدز، وفيوتشر، وسيراميكا كليوباترا بدلاً من فريقين فقط وتقام منافسات البطولة بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق مباراتين فقط، ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في المباراة الأولى الساعة 5 مساءً، فيما يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في المباراة الثانية الساعة 9 مساءً، على أن يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية الخميس المقبل الساعة 9 مساءً، فيما يلتقي الخاسران على تحديد المركزين الثالث والأخير الساعة 5 مساءً.

وستكون هذه هي المرة السابعة التي يقام فيها كأس السوبر بأبوظبي، فيما تقام المنافسات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، للمرة الثانية على التوالي، والمرة الرابعة في تاريخ البطولة بأبوظبي، وقد أقيمت على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في 3 نسخ سابقة.

وشهدت أول نسخة من كأس السوبر المصري في الإمارات فوز الأهلي على حساب الزمالك بنتيجة 3 - 2 في 2015، وتوج بها باللقب على استاد هزاع بن زايد في العين، فيما أقيمت النسخة الثانية عام 2016، وتوج بها الزمالك أيضاً بركلات الترجيح 3 - 1، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي.

وفي عام 2017 أقيمت النسخة الثالثة، وفاز بها الأهلي على المصري البورسعيدي 1 - 0، وفي عام 2019 أقيمت النسخة الرابعة، وفاز بها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح 4 - 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي النسخة الخامسة 2021، فاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك 2 - 0، وفي النسخة السادسة التي أقيمت العام الماضي فاز الأهلي على بيراميدز 1 - 0.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب السوبر الرابع عشر في تاريخه، والخامس له في أبوظبي، فيما لم يتوج أي فريق من المشاركين بالنسخة الحالية باللقب، حيث يسعى كل فريق لحسم لقب تاريخي في الإمارات.

وأتمت الفرق الأربعة المشاركة وصولها إلى الإمارات، حيث كان الأهلي آخر القادمين بعد مشاركته في مونديال الأندية بمدينة جدة السعودية، وتتويجه بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك على حساب أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.

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