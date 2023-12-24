«الإمبراطور» يتوج بلقب بطل الشتاء

حسم الوصل، أمس، قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2 - 1، بإستاد راشد، بـ ((ريمونتادا)) وقلب تأخره بهدف إلى فوزٍ بثنائية، ليتوج بلقب ((بطل الشتاء))، وعزز ((الإمبراطور)) صدارته للدوري بوصوله إلى 30 نقطة، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند 24 نقطة في المركز الثالث.



سجل هدفي الوصل هاريس سيفيروفيتش، والبديل كايو كانيدو في الدقيقتين 39 و85 المباراة، وأحرز هدف شباب الأهلي جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقة الثامنة. وشهدت المباراة طرد وليد عباس مدافع ((فرسان دبي)) في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.



فوز ثانٍ



وتقدم العين إلى المركز الثاني ((وصيفاً)) بفوزه على البطائح 3 - 1، باستاد خالد بن محمد، محققاً الانتصار الثاني على التوالي رافعاً رصيده إلى 25 نقطة فيما تجمد ((الراقي)) عند النقطة 16.



وعزز لابا كودجو صدارته لقائمة هدافي الدوري بعد تسجيله هدفه العاشر بالبطولة، وجاء في الدقيقة 36 في شباك البطائح، فيما سجل الهدفين الثاني والثالث للعين عمر أتزيلي واليخاندرو روميرو في الدقيقتين 47 و 65، وأحرز هدف البطائح سيكو بابا في الدقيقة 49.



هاتريك



وصدم خورفكان فريق الوحدة وتغلب عليه 3 - 2، وتكفل البرازيلي لورينسي بتسجيل ((هاتريك النسور)) في الدقائق 21، 45 + 2، 81 ((ركلة جزاء))، فيما أحرز للوحدة كل من عمر خريبين ولوكاس بيمنتاه في الدقيقتين 14، و((90 + 5))، ورفع خورفكان رصيده إلى 13 نقطة وبقى الوحدة عند 20 نقطة.



وتعادل الشارقة وعجمان 1 - 1، بإستاد الشارقة، ووصل الشارقة للنقطة 22 وعجمان إلى 11 نقطة، وتقدم عجمان بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق علي مدن، وتم تأكيد الهدف بالرجوع إلى حكم ((VAR))، وأدرك حمد فهد التعادل للشارقة في الدقيقة 22.

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