رفع جوائز «دولية أبوظبي لجمال الخيل العربية» إلى 4 ملايين يورو

أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة المقبلة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية ((تايتل شو)) إلى 4 ملايين يورو.

وتقام البطولة فبراير المقبل ضمن سلسلة بطولات جولة الجياد العربية، التي تم الإعلان عنها ، وتشمل العديد من البطولات رفيعة المستوى في عدد من أبرز العواصم العالمية

وتحرص بطولة أبوظبي الدولية، على اتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، وتعد محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية الدولية، حيث ساهمت في الكشف عن العديد من الأبطال العالميين.

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