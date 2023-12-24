سلطة الإغراء

أعرف الإغراء بأن مؤثراً داخلياً أو خارجياً يتحول إلى رغبة ويحمل الذات على الانصياع لها وتستدعي الفعل لتحقيقها. وأسوأ الإغراءات تلك التي تجعل شخصاً يقوم بفعل لا يطيقه لقاء غنيمة ما.

وموضوعات الإغراء كثيرة لا حصر لها، ومتفاوتة في التأثير على المرء، بل ومختلفة في سلطتها. فكل إغراء هو سلطة تحملك على قبول نداء ما يدفعك للفعل.

والإغراء الصادر عن ذاتك هو دافع من أقوى الدوافع التي تسعى لتحقيقها، لكن التمييز بين دافع داخلي ودافع خارجي يحتاج إلى نظر.

هب إن شخصاً تغريه الثروة ويسعى لامتلاكها، هذا الإغراء ناتج عن ذات تنظر إلى الثروة بوصفها مصدر سعادة وقوة، وهب إن شخصاً آخر أغري بالمال من عامل خارجي لقاء القيام بفعل لا أخلاقي واستسلم لهذا الإغراء، فإن الإغراء هنا قد يؤدي إلى القيام بفعل لا أخلاقي، كالمرتزقة مثلاً.

المال أغرى كليهما، لكن الأول بدافع داخلي وراح يبحث عن العمل التجاري أو الصناعي أو المهني لتحقيق إغرائه الداخلي، فيما الثاني ضعف أمام إغراء خارجي. الإغراء الخارجي هو وسيلة لاصطياد الآخر، الآخر الذي له مصلحة في أن يغري.

فالخطاب الأيديولوجي هو خطاب إغراء لاكتساب جمهور. إذا ما اعتقد هذا الجمهور بالخطاب الأيديولوجي صار قوة لدى أصحاب الأيديولوجيا أو مؤسسيها. فالخطاب هنا بوصفه خطاب إغراء هدفه اصطياد الآخر. وهنا تكمن خطورة الدعاية الأيديولوجية لأيديولوجيا نافية للآخر بدافع ديني أو عنصري.

تأمل معي أيها القارئ العزيز الدعايات للسلع بوصفها وسيلة إغراء هدفها جني الأرباح.

إنها جزء من عملية البيع والشراء تاريخياً، أي عنصر في البنية الاقتصادية التي تفترض منتج السلعة وبائعها وشاريها.

صحيح أن وسائل التواصل المتعددة والوسائل الإعلامية جعلت من الدعاية مصدر ربح، لكنها تظل وسيلة إغراء مشروعة إذا لم تنطوِ على غش. أي إن الإغراء هنا جزء من عمليات السوق.

ولكن أسوأ أنواع الإغراء هو ذلك الذي ينطوي على خداع لغاية غير مشروعة وغير أخلاقية.

فالإغراء خداعاً صار منتشراً إلى الحد الذي يقع الكثيرون ضحيته.

دعوني من الحديث عن إغراءات مرتبطة بالجنس تملأ صفحات التواصل، وضررها أقل بكثير من إغراءات شراء الدواء الذي يخلصك من مرض إلى الأبد، دواء لا يُباع في الصيدلية.

كل دواء لا يُباع في الصيدلية دواء غير مرخص من المؤسسات الطبية العالمية، وأي دواء يحتاج إلى سلسلة اختبارات تمتد سنوات كي يحصل على الموافقة وطرحه في الأسواق.

ما هذا الدواء العجيب الذي يشفيك مباشرة من الداء الذي تعاني ولم يُجز من المؤسسات الطبية المعروفة عالمياً ولا علم للأطباء به إطلاقاً؟

ها هم يضعون على صفحة من صفحات الفيسبوك سؤالاً: ما مدى ارتفاع معدل ذكائك؟ ولا ينسوا أن يرفقوا ذلك بصور عباقرة منهم أنشتاين. تفتح البرنامج وإذا أنت أمام أسئلة عن أشكال متشابهة ومختلفة.. إلخ، وهي أسئلة لا تحتاج إلى ذكاء أصلاً، وحين تنتهي من الإجابة ولتعرف درجة عبقريتك يُطلب منك أن تضع رقم هاتفك، فما علاقة رقم هاتفي بإجابتي عن أسئلة سخيفة لا تحتاج إلى ذكاء؟ لماذا هذا الإغراء للوصول إلى رقم هاتفي؟ فالهاتف صار جزءاً من هوية الشخص ومعاملاته الحياتية، وقس على ذلك. لا شك إن في الأمر خدعة ما.

وقس على ذلك.

ولكن هناك وظيفة إيجابية للإغراء إذا كانت أهدافه متعلقة بأهمية بتنمية الشخصية الثقافية والإغراء بالقراءة لكتب الأدب والفكر والفلسفة وهكذا. وفي كل الأحوال حذار حذار من شياطين الإغراء ذي الأهداف السيئة.