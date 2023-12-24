أفريقيا: الحل لن يكون إلا من الداخل

منذ منتصف ونهايات القرن التاسع عشر خضعت الأغلبية الساحقة من بلدان أفريقيا للاستعمار من قبل عديد من الدول الأوروبية، وإذا كانت فرنسا وبريطانيا هما الأكثر احتلالاً للدول الأفريقية، فقد كانت هناك أيضاً إيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا، والتي تقاسمت جميعها احتلال القارة السمراء، التي لم يكن فيها مع بدء عشرينيات القرن العشرين سوى قرابة ثلاثة بلدان مستقلة فقط، وليس هناك من شك في أن الدوافع الرئيسية لاستعمار أفريقيا من تلك الدول الأوروبية المتقدمة تمثلت أولاً في نهب الثروات الطبيعية الهائلة، التي احتوتها القارة، وثانياً السيطرة على مسارات التجارة العالمية البحرية والبرية، وثالثاً المنافسة والصراع بين تلك الدول الاستعمارية الأوروبية على النفوذ العالمي، وقد نتج عن تلك الفترات الطويلة العصيبة من الاستعمار أن القارة السمراء قد نُهب كثير من مصادر ثرواتها الطبيعية، وأمعنت قوى الاستعمار في إضعافها واستمرار تخلفها، لتظل مصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة وسوقاً للمنتجات، وساحة للنفوذ والصراعات بين هذه القوى.

وبعد أن بدأت شعوب أفريقيا نضالها الطويل الشاق نحو الحصول على استقلالها بدءاً من خمسينيات القرن العشرين، وقاد هذا النضال قادة عظام كتبت أسماؤهم في تاريخها بمداد الدم والمجد، سرعان ما تعرضت ثانية لعديد من أشكال الاستعمار الجديد، الذي وضع نفسه في صورة ((العلاقات الطبيعية المتساوية))، مع كل ما رافق هذا من انقسامات الحرب الباردة بين القطبين الغربي والشرقي للعالم، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، ومرة ثانية بعد استقلالها الأول بدأت مختلف شعوب البلدان الأفريقية تتطلع للاستقرار والتنمية.

في هذه الفترة غير البعيدة، تكالبت القوى الدولية من الغرب والشمال والشرق تحت شعارات التنمية المشتركة، والمساعدات والاستثمار، وفق صيغ متعددة، كان أبرزها (55+1)، وهي الشعارات التي تنافست القوى الكبرى والمتوسطة في أنحاء العالم، لترسيخها في التعامل مع دول القارة الأفريقية مجتمعة.

ورغم الضجيج الكبير، الذي رافق ذلك، فإن الحصيلة الحقيقية بدت هزيلة، فإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية لم تتعد ما تتلقاه دولة واحدة أو مجموعة محدودة من الدول في مناطق أخرى من العالم، ومن نفس تلك الدول، التي تزعم حرصها على تنمية أفريقيا.

فما زال الميزان التجاري لأفريقيا مع دول العالم الأخرى في غير صالح القارة، وما زالت ثرواتها تصدر في شكل مواد خام، وما زالت نسب البطالة في أفريقيا الأعلى في العالم.

وتذكر الأوروبيون أفريقيا عندما تدفقت نحوهم قوافل المهاجرين، خصوصاً غير الشرعيين، تحت وطأة عدم الاستقرار، وانعدام فرص العمل ومحدودية فرص النمو. وبدلاً من توفير الدعم وتيسير الاستثمارات والتجارة مع الدول المصدرة للمهاجرين، فإن كل ما يعني أوروبا هو منع تدفق هؤلاء المهاجرين.

المواقف الأوروبية من القضايا الأفريقية خاصة في حالات الصراع ظلت منقسمة، وبعضها صار مريباً أحياناً. ولعل الانقسام الأوروبي إزاء الوضع في ليبيا يعد مثالاً على مواقف لم تساعد على مكافحة الإرهاب، وإنهاء الانقسامات وفرض الاستقرار من خلال جيش موحد، وجهاز أمن واحد، واستعادة السيادة على كامل أراضي الدولة.

وبدلاً من ذلك انقسمت المواقف الأوروبية بين اللامبالاة والبيانات الغامضة، بل وغض الطرف عن الميليشيات.

لكل هذا فلن تحل مشكلات أفريقيا إلا بأيدٍ أفريقية موحدة معاً، والشعوب الأفريقية هي القادرة دون غيرها على اقتراح الحلول لقضاياها سواء في التنمية أو السلام والاستقرار أو التعامل مع قضايا الهجرة والمناخ والتجارة وغير ذلك، فبتعاونها معاً تستطيع شعوب أفريقيا الانتقال من واقع مأزوم إلى واقع جديد، يحقق آمالها في السلام والاستقرار والتقدم، فالآمال الأفريقية منعقدة على إرادة الشعوب والقادة الأفارقة، ويجب ألا تنتظر أفريقيا الحل من الخارج.