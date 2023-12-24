صورتان تختصران تحولاً هائلاً بدبي في عقدين

في ذاكرتي، صورتان تلخصان، التحول الهائل الذي شهدته دبي خلال عقدين أو أكثر قليلاً.

23 سنة من عمر إمارة اختصرت نجاحات العالم في مساحة صغيرة عبر طموحات كبيرة وقيادة حكيمة.

في العام 2000، كان مركز دبي التجاري العالمي يقف بارزاً في بداية شارع الشيخ زايد مع بعض الأبراج المتوسطة الطول على جانبي الطريق ومن ورائها بنايات وعدد من الفنادق على شاطئ ذهبي يضيف سحراً إلى حضارة عربية عريقة.

في العام 2023، تغيرت الصورة تماماً عبر مدن حديثة تنوعت وامتدت على طول الشاطئ وتمددت حتى الداخل.. مناطق سكنية، صناعية، تكنولوجية، مناطق حرة للاستثمار، مدن ترفيهية عالمية، مطار يتصدر عالمياً في عدد المسافرين الدوليين، مدينة عالمية للمعارض... وأصبحت دبي خلال أعوام قليلة موطن أطول برج في العالم وجزر من صنع الإنسان تراها حتى من الفضاء، مع خطة لزيادة الشواطئ العامة حتى 105 كيلومترات من 21 كيلومتراً حالياً.

دبي بالفعل لديها نهج فريد ونموذج اقتصادي لامع يصعب استنساخه، تركز لسنوات على الاستثمار في البنى التحتية والعقار والسياحة مع توفير كل المقومات لاجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي.

هو نموذج فريد، أسس لازدهار عقاري رغم التحديات التي ارتبطت بأزمة مالية عالمية وليست محلية. وفي العام الماضي كانت دبي رابع أكثر أسواق العقارات الفاخرة ازدحاماً في العالم، وفقاً لأبحاث نايت فرانك.

وللاستفادة من تجارب الماضي وتجنّب أي أزمات محتملة، أنشأت دبي مكتباً لإدارة الديون في عام 2022، كما أعلنت عن خطط لإدراج حصص حكومية في 10 شركات لزيادة رأس المال وتعميق الأسواق المالية.

تصنف دبي اليوم على أنها ((ملاذ آمن عالمي))، فهي المركز التجاري لدولة الإمارات، وتركز في مقاربتها الاقتصادية على ضخ الموارد في الإصلاحات الاجتماعية، التجارية وقطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية، فيما تمثل عائدات النفط أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة عالمياً، إلا أن الطلب والإقبال على دبي يبقى مرتفعاً، في ظل عناصر جذب ومقومات لا حصر لها في مجالات البنية التحتية والعقارات والمدارس والمستشفيات، ما يجعل دبي مركزاً مالياً وثقافياً واستشفائياً وسياحياً يصعب مواجهته أو مجاراته.