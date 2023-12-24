نزار محمد عبده غانم.. جعل مبضع الجراحة يعانق وتر العود

إذا ما تفحصنا سير الأعلام والمبدعين في التاريخ القديم، ومنه التاريخ الإسلامي، لوجدنا أن الكثير من الفلاسفة والأطباء والحكماء عشقوا الموسيقى والفنون، بل وألّفوا فيها وعالجوا مواطنيهم بها.

وفي عصرنا الحاضر، يعد الطبيب اليمني ((نزار محمد عبده غانم))، نموذجاً للطبيب الجراح الذي جعل مبضع الجراحة يعانق وتر العود، من خلال عمله كطبيب، واهتمامه في الوقت نفسه بالشعر والأدب والموسيقى والتلحين، الذي وصل إلى درجة العشق والهيام.

وهو من ناحية أخرى، يشكل نموذجاً للمثقف العضوي المرتبط بقضايا وطنه اليمني والعربي المختلفة بوعي، ونموذجاً للإنسان اليمني الذي تغرب وتشتت جغرافياً، وشرب من أكثر من نبع، فصار كالجسر الرابط بين وطنه الأم وأوطان أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد هذه المقدمة، هو من أين للدكتور غانم كل هذا؟ هذا ما سنتعرف إليه من خلال هذه المادة عن سيرته الحافلة بالدأب والاجتهاد، والتنقلات والومضات الإنسانية الجميلة والأعمال التطوعية.

يقال إن ((ابن الوز عوام))، وهذا ينطبق على صاحبنا، لأنه نتاج والدين عرفا بسيرتهما الوطنية الحميدة، وانشغالاتهما المعرفية العديدة. فمن جهة، الأب هو النجل الأصغر للأديب والفنان والأكاديمي والإداري المعروف ((محمد عبده غانم))، الذي ولد في عدن سنة 1912، وتوفي ودفن في صنعاء سنة 1994، وصنف كأول مواطن من شبه الجزيرة العربية يتخرج في جامعة بيروت الأمريكية سنة 1936، وأول بروفسور يمني، وشغل مناصب كثيرة، منها : وكيل ومدير معارف عدن من 1957 إلى 1963، ورئيس مجلس إدارة ميناء عدن من 1967 إلى 1969، ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة الخرطوم من 1974 إلى 1977، والمستشار الثقافي بسفارة اليمن في دولة الإمارات من 1980 إلى 1984.

وكتب كلمات أول أربع أغنيات عدنية من بين 50 أغنية ألفها وغناها أعلام الغناء اليمني، وأصدر أكثر من 20 كتاباً، وتم منحه العديد من الأوسمة، ومنها وسام من درجة قائد من الملكة إليزابيث الثانية، نظير خدماته في حقل التعليم.

أما لجهة الأم، فهو ابن السيدة منيرة محمد علي لقمان، إحدى سيدات عدن الفاضلات المتعلمات، من نسل عائلة لقمان المعروفة، ذات البصمات الخالدة ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وصحافياً في تاريخ عدن. فوالدها (جد المترجم له لأمه)، هو المحامي والرائد الأول للصحافة المستقلة في عدن وجنوب الجزيرة العربية، ومؤسس صحيفة ((فتاة الجزيرة)) سنة 1940، و((أيدن كرونكل)) الإنجليزية سنة 1953، ومؤسس ((نادي الإصلاح)) بكريتر عام 1929، و((نادي الإصلاح العربي)) بالتواهي عام 1930، الأستاذ محمد علي لقمان (ولد في عدن في 1898، وتوفي بمكة المكرمة أثناء تأديته فريضة الحج عام 1966).

ولهذا، فإن نزار غانم ولد وهو يحمل من والديه جينات الإبداع والتألق.. هذا ناهيك عن تأثره بأشقائه (الطبيب قيس غانم والمهندس شهاب غانم والمحامي عصام غانم)، وشقيقتيه (عزة وسوسن)، الأكبر سناً، وبخاله الشاعر علي محمد علي لقمان، في الاستنارة والانتصار لقيم العلم والحق والخير والجمال والسلام والحرية والعدالة.

فضلاً عن تأثره بما قرأ واستمع إليه منذ صغره في مكتبة والده العامرة بالأسطوانات والمطبوعات الورقية. وهكذا، لم يكن غريباً أن يصبح طبيباً بارعاً، ومثقفاً ملماً، وموسيقياً مبدعاً، وشاعراً مرهفاً، وباحثاً رصيناً، وناشطاً حقوقياً، وصاحب تجربة إنسانية واجتماعية رائدة، وفوق كل هذا مشروعاً متمماً لمشروع والده التربوي التنويري.

في حوار أجرته معه صحيفة إماراتية، في 24-10-2013، باح غانم بالكثير من أسرار طفولته وشبابه، فأخبرنا أنه عاش طفولة جميلة، وكان يرى والده يستريح في ((بلكونة)) المنزل، ويمسك بآلة العود، ويعزف عليها ويغني أنغاماً شجية، مضيفاً أن مرحلة صباه وشبابه كانت مختلفة، لأنها تميزت بنكبات وأحداث سياسية واجتماعية شهدتها عدن وباقي جنوبي اليمن، على إثر مغادرة المستعمر البريطاني، واستلام الثوار للسلطة، وشروعهم في التنافس على السلطة، وما تلا ذلك من انكسارات ومذابح وإرهاب وسيطرة سوفييتية على البلاد، وضياع الاستقلال، بحسب تعبيره.

واستطرد قائلاً ما مفاده أنه غادرت العائلة كلها عدن ((إلى حيث لا وكر دائم، فمن عدن إلى لندن إلى بيروت إلى الخرطوم، لإكمال الدراسة الإعدادية والثانوية، بكل ما صاحب ذلك من خبرات صادمة ومعضلات دراسية، مثل تعلم لغة ثالثة، هي الفرنسية، وتعلم الرياضيات الحديثة. إضافة إلى التمزق الوجداني، فلا ألبث أن أكوّن صداقات في قطر ما، وأجيد لهجته، حتى أجد نفسي أرحل إلى حيث علي أن أبدأ من الصفر)).

غير أن ما شهدته حياته المبكرة من تنقلات وأسفار، كانت بمثابة معين استقى منه ثقافة لا تقدر بثمن، ومواهب لجهة التفكير والتعبير والنقد.

ولد نزار محمد عبده غانم بمدينة عدن في 7 أكتوبر 1958، والتحق فيها بالتعليم الابتدائي سنة 1965، لكنه أكمله بلندن سنة 1969، ثم درس المرحلة الإعدادية بمدرسة الجامعة الوطنية بمصيف عاليه اللبناني، التي انتقل منها إلى المعهد الديني بالكويت، وأكمل المرحلة الثانوية في كلية كمبوني الكاثوليكية الإيطالية بالخرطوم، التي انتقل إليها في عام 1973 مع والديه، حيث عمل والده هناك أستاذاً بكلية الآداب في جامعة الخرطوم من عام 1974 إلى 1977. وفي السودان، تماهى نزار مع كل ما هو سوداني، من طباع وعادات وتقاليد، إبان سنوات إقامته هناك، من 1973 وحتى 1984، التي شهدت تخرجه في كلية الطب بجامعة الخرطوم.

وإبان دراسته الثانوية والجامعية في الخرطوم، استفاد كثيراً من أجوائهما، فانشغل بأنشطة المجتمع المدني، وفعاليات منتديات الخرطوم الثقافية والاجتماعية والفنية والأكاديمية، دون الانغماس في السياسة، واهتم بإصدار صحف الحائط، متجاهلاً الرياضة لصالح العمل الكشفي، وعزز ثقافته العامة بالاستماع إلى محطات الإذاعة، مستقصياً بألم أحداث السودان والعالم الدامية، واستهوته مشاهدة أفلام السينما المصرية، وروائع هوليوود.. وعشق متابعة المسرحيات الجامعية، وتعلم الغناء والعزف على العود.

لم يكتفِ صاحبنا بمناشط جامعته، وإنما سعى أيضاً إلى نشر قصائده في ((مجلة الشباب والرياضة)) السودانية عام 1977، واشترك في مسابقتها الشعرية، ففاز بالجائزة الأولى..ونشر في الصحافة اليومية في نهاية السبعينيات، سلسلة مقالات تاريخية وأدبية عن الشخصيات اليمنية التي عاشت في السودان، والشخصيات السودانية التي قدمت إبداعاً في اليمن بشطريه، تحت عنوان ((بين صنعاء والخرطوم))، التي طورها لاحقاً وأصدرها في مجلد ضخم، بعنوان ((جسر الوجدان بين اليمن والسودان)). لقد عشق الرجل السودان الذي احتضنه في سنوات شبابه، ومنحه جنسيته في عام 2009.

وبعد تخرجه طبيباً في جامعة الخرطوم، أمضى فترة الامتياز والتدريب بمستشفى راشد بدبي، ليعود بعدها إلى اليمن سنة 1985، حيث تم تعيينه في السلاح الطبي لجيش اليمن الشمالي، برتبة ملازم أول. وحول السنوات الأربع التي قضاها هناك، قال في حوار مع أحد المواقع، إنها كانت أربعة أعوام لم تخلُ من المعاناة، بحسب تعبيره. ولعل تلك المعاناة حفزته آنذاك على مواصلة دراسته في مجال الطب، ونجاحه في الحصول على درجة الماجستير في الطب المهني سنة 1989، من جامعة لندن، قبل أن يحصل على شهادات عليا أخرى.

مارس نزار غانم مهنة الطب في عدن، من خلال عيادة أسسها سنة 1992، لمعالجة المبدعين وأسرهم مجاناً، ثم أسس في 1996 مركزاً صحياً ثقافياً، لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمبدعين بنظام تأمين رمزي، مع تقديم دروس في الفنون الجميلة المتنوعة. واستمر نشطاً في هذا المركز حتى عام 2008، حينما تحولت إلى ((مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية))، ككيان أهلي معني بحقوق الإنسان والشباب والمرأة، والرعاية الصحية النفسية، وتعليم الموسيقى.

كما قام غانم بتدريس مادة الطب المهني في جامعة صنعاء حتى عام 2002، وعمل مستشاراً لوزير الصحة لشؤون العمل التطوعي، ثم مستشاراً لوزير الصحة لشؤون السلامة المهنية، وأرسلته بلاده إلى سفارتها في الخرطوم، ليعمل ملحقاً ثقافياً بها، من 2002 إلى 2006. ثم عاد إلى صنعاء، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراه عن أطروحة في الوسواس القهري عام 2011، ليغادر بعدها اليمن إلى السودان للمرة الثالثة الأخيرة، لتدريس طب البيئة والسلامة المهنية بجامعة الطيب. ومع اندلاع القتال مؤخراً في السودان، واستمرار الحرب في اليمن، فقد مصادر الرزق في البلدين، فوصل القاهرة مع أسرته كلاجئ.