بعد أن قدمت وزيرتا المدارس والثقافة تقريرهما المفصل للحكومة حول مستوى طلاب مدارس السويد، وتحديداً فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والرياضيات، فإن الحكومة سارعت مباشرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذا التدهور، معلنة أن الأرقام المقدمة تنذر بخطر كبير على مستقبل الطلاب ومستقبل السويد بشكل عام!

لقد تم وضع استراتيجية تنص على الحد من التعليم الرقمي في السويد حرصاً على مهارات الطلاب الذين أفقدتهم التكنولوجيا أهم المهارات التي يحتاجها أي طالب، كما تم تخصيص مبلغ 685 مليون كرونة سويدية (250 مليون درهم) من أجل الكتب والمناهج التي ستعيد الطلاب مجدداً للتعليم التقليدي!

الأمر لا يخص طلاب السويد، فقد انساق العالم وراء التعليم الرقمي بشكل مبالغ فيه، إلى تلك الدرجة التي أصبح فيها مناصرو هذا التوجه يرون أن التعليم إذا كان قد بدأ عندنا فعلاً فإنه قد بدأ بالتعليم الرقمي، أما ما قبل ذلك فإنه لم يكن تعليماً ولا تطوراً، هؤلاء المندفعون دوماً نحو نواتج الحداثة تصل بهم المزايدة أحياناً إلى الوقوع في ضبابية الرؤية، فلا يتمهلون في إطلاق الأحكام، ولا يمنحون التجربة فرصتها ووقتها الكافي ليرى المجتمع والمعنيون بالأمر نتائجها على أرض الواقع!

إنهم يعرضون التجربة الجديدة ويطالبون بتطبيقها على أوسع نطاق ممكن، فتتكبد الدولة المليارات من أجل المناهج والأجهزة، ثم لا أحد يقيس النتائج على الطلاب فعلاً، وإذا حدث وتم قياسها فإن النتائج لا تعلن بالشفافية المطلوبة! لماذا؟ لا جواب! فهل من المعقول أن ينعكس التعليم الرقمي سلباً على طلاب مجتمعات متقدمة كالسويد والولايات المتحدة وألمانيا، في مجالات القراءة والكتابة والرياضيات والفيزياء، دون أن تكون له نفس الآثار في دولنا أو دول شبيهة بنا!

أبناؤنا متفوقون وبجدارة في استخدام التقنية والأجهزة اللوحية، نعم لكنهم لا يعرفون صياغة جملة بلا أخطاء ناهيك عن كتابتها باللغة العربية، مذلك فإن مستوياتهم الدراسية ليست على ما يرام، كما لا يجيدون التعبير عن أنفسهم بطلاقة، ولديهم إشكاليات في التواصل الإنساني مع أسرهم ومحيطهم لأن كل تركيزهم في الأجهزة.. ألا نحتاج لتدخل تعليمي نستلهم فيه التجربة السويدية؟