زالت الثقة وتباعدت المسافات

الفجوة تتسع يوماً بعد يوم، الولايات المتحدة لم تعد كما كانت، هذه التي نراها ليست الدولة الأكبر، وليست القطب الذي يتجمّع حوله العالم، الحلفاء بدؤوا يتراجعون إلى الخلف خطوات للنأي بأنفسهم، والأصدقاء ما عادوا يبصمون على الرأي والقرار الأمريكي دون مناقشة أو تريّث، فالكبير لا ينحاز كما انحازت إدارة بايدن إلى الجانب الإسرائيلي، ليس ضد حماس، ولكن ضد الإنسانية، فما يحدث في غزة اليوم، وصل إلى أعلى مستويات ((حرب الإبادة الجماعية))، و((الفيتو)) الذي استخدم ثلاث مرات حتى الآن، أصبح سلاحاً، وليس حقاً مكتسباً للدولة العظمى.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي اعتقد بأنه اتخذ قرار مغادرة منصبه باستقالة أو تسريح، كان شجاعاً بعد ((فيتو)) أمريكا يوم الجمعة، وهو إذا أردنا الحق، كان شجاعاً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المدمّر لكل مقومات الحياة في القطاع، والحجّة واهية، وحماس وخطيئتها في السابع من أكتوبر، لا تساوي ظفر طفل يموت تحت أنقاض البيت الذي يؤويه، أو خلال نزوح أهله إلى المجهول قنصاً أو عطشاً، فالذي يحدث من وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة، تدمير للقرارات الدولية، عبر القضاء على من تبقّى من الفلسطينيين في أرضهم، والهدف هو، كما يقول محلّلون إسرائيليون، إنهاء مشروع ((حلّ الدولتين))، فهذا ما قاله في كلمته بعد الفيتو الأمريكي الأخير.

تباعدت المسافات، هذا الواضح من مجريات الأمور دولياً، فالخلاف بين إسرائيل وحماس، كان يمكن أن يُحلّ، لو كان بايدن محايداً، ولو لم يعلن بلينكن في اليوم التالي لهجوم 7 أكتوبر ((إنه قادم إلى إسرائيل بصفته يهودياً، وليس وزيراً أمريكياً))، ولو تأخّر وزير الدفاع أوستن في إرسال حاملة الطائرات والمدمّرات وشحنات الأسلحة لإسرائيل بشكل فوري، فهؤلاء مجتمعون، جعلوا من الولايات المتحدة طرفاً في الحرب التي نعايشها منذ أكثر من 75 يوماً، والطرف المنحاز يتحمّل مسؤولية ما يحدث في غزة، مثله مثل الطرف المعني بالأمر، والذي لا يتوانى في نقل صورة لما يمكن أن يحدث للإنسان عندما يستقوي المعتدي بمن يسانده ويدعمه، والنتيجة زوال الثقة بإدارة بايدن، واتساع الفجوة مع حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة.