«جوجل» تحدث «كروم» وتضيف «فحص السلامة»

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل تحديثات عدة لبرنامج تصفح الإنترنت كروم لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بهدف تحسين عوامل الأمان ومنح المستخدم قدراً أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.

ومن أبرز التحديثات التي تمت إضافتها خاصية ((فحص السلامة)) الاستباقي. فبدءاً من الإصدار كروم 120 الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، فإن خاصية ((فحص السلامة)) في تطبيق كروم للكمبيوتر المكتبي، ستعمل الآن في الخلفية وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد محاولة لسرقة كلمة المرور على متصفح الإنترنت أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامجاً خبيثاً أو قرصنة.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا، أن خاصية ((فحص السلامة)) ستلغي بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة لم يتم استخدامه بعد ذلك.