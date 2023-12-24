تعزيز التسويق الرقمي والحضور الإلكتروني يتصدران أولويات استثمار الشركات في الإمارات

أظهر استبيان حديث لشركة ((جو دادي)) تصدر تعزيز التسويق الرقمي، والحضور الإلكتروني مجالات استثمار الشركات الصغيرة في الإمارات لتطوير أعمالها، وتنسجم هذه النتائج مع الثورة الراهنة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي عززت إدراك الشركات لأهمية التحول الرقمي والابتكار، للحفاظ على تقدمها ضمن المشهد سريع التطور في السوق.

وقالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: ((يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً محورياً في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات الصغيرة.

ويُمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية مثل تحليل البيانات وإصدار الفواتير، مما يسمح لأصحاب الشركات بالتركيز على النمو الاستراتيجي وزيادة تفاعل العملاء، كما تستطيع الشركات الصغيرة استثمار حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات المكثفة، ما يكشف عن تفضيلات العملاء واتجاهات السوق، ويتيح اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاء)).

وتساعد الإمكانات المتقدمة لمعالجة البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب استقطاب العملاء، وتقدم استراتيجيات مخصصة تستند إلى تحليلات الموقع الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء، كذلك يُمكن لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي، أن تسهم في إعادة رسم ملامح خدمة العملاء، من خلال الاستجابة بشكل سريع ودقيق، وتستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة استراتيجيات التواصل الاجتماعي وتحسينها، بما يضمن تقدم المحتوى للجمهور المستهدف.