عيد الميلاد في بيت لحم بلا احتفالات

غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بطريرك اللاتين بيير باتيستا بيتسابلا ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدل أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الآلات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد، رفعوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

ومما كُتب على اللافتات التي رفعها أعضاء فرق الكشافة ((سلام لغزة وأهلها)) و((غزة في القلب)) و((نريد حياة لا موت)) و((يريد أطفالنا أن يلعبوا ويضحكوا)).

وقال البطريرك بيتسابلا للصحافيين لحظة وصوله إلى ساحة كنيسة المهد التي بدت خالية سوى من بضع عشرات من المواطنين ((هذا عيد ميلاد حزين جداً)).

وأضاف: ((مثلما رأينا لا توجد أجواء للسلام لأننا في حرب رهيبة، ونعبر عن تعاطفنا مع أهالي غزة، جميع أهالي غزة، وعلى وجه الخصوص المجتمع المسيحي في غزة الذي يعاني، وأنا أعلم أنهم ليسوا وحدهم من يعاني. هناك أكثر من مليوني شخص يعانون من التشريد والجوع في ظروف لا يمكن تحملها)).

وتابع قائلاً: ((نحن هنا للصلاة، وأيضاً ليس فقط من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار، وإنما من أجل وقف الأعمال العدائية والمعاناة وطي هذه الصفحة، لأن العنف لا يولد إلا العنف)).

وأوضح البطريرك أن ((رسالة الميلاد هي السلام وليس العنف.. السلام العادل لكل الفلسطينيين الذين انتظروا طويلاً دولتهم وحريتهم)).

ولم تتزين شوارع المدينة كعادتها بأشكال مختلفة من الإضاءة ولم يأتِ المواطنون، مسيحيون ومسلمون، إلى ساحتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال والاقتصار على الشعائر الدينية.

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