رابطة العالم الإسلامي تدعو لتفعيل المساعدات

شددت رابطة العالم الإسلامي، أمس، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تفعيل قرار السماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع إلى غزة.

ورحّبَت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً، في بيان لها، بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمنٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.

وفي بيان للرابطة، أكّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ((ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تفعيل هذا القرار، حمايةً للمدَنيين الأبرياء المحاصرين في القطاع)).

ونزح 1.9 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون، بحسب الأمم المتحدة. وإلى جانب الدمار الهائل الذي سوّى عدداً ضخماً من الأبنية والأحياء السكنية بالأرض، الأوضاع الإنسانية كارثية في قطاع غزة، حيث باتت غالبية المستشفيات خارج الخدمة، فيما تتخوّف الأمم المتحدة من مجاعة تهدّد مجمل السكان.

إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إن النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير، مجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار. وأشاد بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.

وقال في منشور على منصة ((إكس)): ((إن القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة))، مضيفاً: ((نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار)).

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