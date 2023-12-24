مقتل 130 من «الشباب» الصومالية بـ 3 ولايات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، مقتل 130 إرهابياً من ميليشيات حركة الشباب، خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، إن ((قوات الجيش الوطني، بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين، تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية، وكذلك تدمير مواقع منسوبة للعدو الإرهابي)).
وهنأت الوزارة ((أبطال القوات المسلحة على مضاعفة جهودهم الوطنية، كما شكرت المواطنين على دعمهم ووقوفهم إلى جانبهم)).
وكان الجيش الوطني الصومالي نفذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي، التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي في محافظة شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد.
وذكرت الوكالة أنه ((خلال هذه العملية التي قادها قائد الكتيبة الرابعة عشر للجيش الوطني، الرائد أحمد حسن سياد، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين)).
ووفق الوكالة، تمكنت القوات المسلحة من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين.
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