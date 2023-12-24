مقتل 130 من «الشباب» الصومالية بـ 3 ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، مقتل 130 إرهابياً من ميليشيات حركة الشباب، خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، إن ((قوات الجيش الوطني، بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين، تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية، وكذلك تدمير مواقع منسوبة للعدو الإرهابي)).

وهنأت الوزارة ((أبطال القوات المسلحة على مضاعفة جهودهم الوطنية، كما شكرت المواطنين على دعمهم ووقوفهم إلى جانبهم)).

وكان الجيش الوطني الصومالي نفذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي، التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي في محافظة شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أنه ((خلال هذه العملية التي قادها قائد الكتيبة الرابعة عشر للجيش الوطني، الرائد أحمد حسن سياد، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين)).

ووفق الوكالة، تمكنت القوات المسلحة من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين.

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