تحرك عسكري بريطاني لدعم غويانا ضد فنزويلا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم إرسال سفينة حربية، تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إلى ((غويانا)) في أمريكا الجنوبية، في إظهار للدعم لدولة الكومنولث.

وتخوض الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، نزاعاً مع فنزويلا بشأن منطقة حدودية غنية بالموارد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية ((بي.إيه.ميديا)) أمس.

وستشارك السفينة ((إتش.إم.إس)) في تدريبات مشتركة مع ((غويانا)) بعد عيد الميلاد ((الكريسماس)).

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: ((ستزور السفينة (إتش.إم.إس) الحليف الإقليمي والشريك في الكومنولث (غويانا) في وقت لاحق هذا الشهر، في إطار سلسلة من الانخراطات في المنطقة، خلال نشرها للقيام بمهام الدورية بالمحيط الأطلسي)).

يذكر أن التوترات بشأن منطقة ((ايسيكويبو)) الحدودية أثارت مخاوف بشأن اندلاع صراع عسكري مع فنزويلا، مع إصرار فنزويلا على أن المنطقة الحدودية كانت جزءاً من أراضيها، خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية، وتقول بأن اتفاقية جنيف لعام 1966، مع بريطانيا و((غويانا)) البريطانية آنذاك، التي أصبحت الآن ((غويانا))، أبطلت عملية ترسيم الحدود في عام 1899، من قبل محكمين دوليين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أجرت في السابع من ديسمبر مناورات عسكرية لإظهار مساندتها لغويانا ضد فنزويلا.

وعادت التوترات بين فنزويلا وغويانا مؤخراً بشأن إقليم إيسيكويبو الغني بالنفط الذي يخضع لسيطرة غويانا منذ أكثر من قرن وتقول فنزويلا إن لها الحق به.

وتصاعد الخلاف المتواصل منذ فترة على الإقليم الذي يشكل ثلثي أراضي غويانا منذ اكتشاف النفط في المنطقة عام 2015.

وعزز الرئيس الفنزويلي ضغوطه عقب الدعم الساحق الذي حصل عليه خلال الاستفتاء الذي أجراه في الثالث من ديسمبر الجاري بشأن مستقبل الإقليم.

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