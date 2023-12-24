الاتحاد الأوروبي يخشى انتصار روسيا في أوكرانيا

أبدى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خشيته من انتصار روسيا في الصراع الأوكراني إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته، فيما تبادلت القوات الروسية والأوكرانية إسقاط المسيرات، فيما وجه الجيش الروسي ضربات قوية للجانب الأوكراني.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة ((الغارديان)) البريطانية: ((إذا لم نغير مسارنا بسرعة، وإذا لم نحشد كل قدراتنا، فإن هذا سيسمح لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالانتصار في الحرب في أوكرانيا))، كما نقلت عنه وكالة ((سبوتنيك الروسية)).

وأكد بوريل أن روسيا ((قوة عظمى))، زاعماً أنها ((تهدد الديمقراطية الأوروبية بأكملها، وليس فقط أوكرانيا))، وأوضح ((الشيء المهم هو ما يمكننا القيام به لمنع روسيا من الانتصار في الحرب، ما الذي نحن على استعداد للقيام به؟ هل نحن حقاً على استعداد للقيام بكل ما يلزم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا)).

الهجوم المضاد

وفشل ((الهجوم المضاد)) الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف ((الناتو))، وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لأوكرانيا.

وفي هذا السياق، تنقل ((سبوتنيك)) عن القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا الجنرال بن هودجز قوله: ((إن الدول الغربية هي المسؤولة عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية))، وقال بن هودجز على قناة ((سيليكون كورتين)) في موقع ((يوتيوب)): ((شعرت بخيبة أمل، لأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن النتائج التي كنا نأملها جميعاً، وبصراحة النتائج التي توقعتها. لقد فشلنا نحن الغرب، وليس أوكرانيا)).

وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن قادرة على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بكل ما هو ضروري للهجوم، ووفقاً لهودجز فإن أوكرانيا كانت تفتقر إلى القوة الجوية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، وغيرها من المعدات.

127 منطقة

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية دمرت أهدافاً أوكرانية في 127 منطقة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة، وجاء في بيان للوزارة: ((ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات نرويجية الصنع، وصواريخ فرنسية الصنع، في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا)).

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية استهدفت معدات الطيران، ومعدات الملاحة الجوية، وذخيرة الطيران في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، ومطار دنيبرو، بالإضافة إلى القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 127 منطقة، كما تحدثت عن تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الجوي الـ((113)) في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيا ضربت 5 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحدثت عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في مواقع مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع: إن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة ((الغرب)) دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة: إن ((الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية، التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية))، بحسب ((سبوتنيك)).

كما أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات مقاتلة للقوات الأوكرانية في زابوروجيا، ودنيبروبيتروفسك.

وأعلن المتحدث باسم مجموعة ((الجنوب)) القتالية الروسية، فاديم أستافيف، إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة مقاتلة على أوكرانيا، خلال الليل قبل الماضي، وأنه تم التصدي بنجاح لـ 14 من أصل 15 طائرة مسيرة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية: إن المناطق المتضررة شملت ميكولايف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

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