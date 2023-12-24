إسرائيل تقرّ بـ«ثمن باهظ» في غزة لكنها ستواصل الحرب

كثفت إسرائيل، أمس، عملياتها العسكرية في غزة مع إقرار رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بـ((الثمن الباهظ)) الذي تتكبده في الحرب، بينما لا يجد الفلسطينيون المهددون بالمجاعة مكاناً آمناً من القصف في قطاع غزة المحاصر.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص في قطاع غزة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه حضّ إسرائيل على بذل جهود إضافية لحماية المدنيين، لكن دون أن يطلب منها وقفاً لإطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم مواصلة عملياته في جنوب القطاع بحثاً عن قياديي حركة حماس التي تعهدت إسرائيل بـ((القضاء)) عليها بعد الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتكبّد مزيد من الخسائر البشرية. وهو أعلن أمس، أنّ حصيلة قتلاه في القطاع بلغت 155 عسكرياً، إثر مقتل 15 عسكرياً منذ ليلة السبت في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبّدها منذ بدأ هجومه البرّي في 27 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس لقناة ((فوكس نيوز)) الأمريكية، إن محور العمليات العسكرية انتقل إلى الجنوب، ((ونركّز عملياتنا الرئيسية على معقل آخر لحماس وهو خان يونس))، أكبر مدن جنوب القطاع. وأشار إلى أن المعارك في الشمال ((ستتواصل، ربمّا بحدة أقل)).

الحرب ستستمر

وقال الجنرال الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، قائد مديرية الاستراتيجية والدائرة الثالثة في هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر. وأوضح خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية: ((ستستمر هذه الحرب لأشهر. سنحتاج إلى توظيف اقتصاد الحرب والهدف النهائي هو القضاء على حماس))، بحسب صحيفة ((يديعوت أحرونوت)).

وأضاف: ((نحن لا نوفر الذخيرة أثناء المناورة ونفعل كل ما في وسعنا لحماية جنودنا)).

وقال نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس، ((ندفع ثمناً باهظاً للغاية في الحرب، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال)). وأضاف: ((نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل)).

وتابع: ((لنكن واضحين: هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفون ويتم القضاء على حماس ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب)). وفي واشنطن، أكد بايدن أنه لم يطلب ((وقف إطلاق النار)) من نتانياهو خلال اتصال هاتفي، إلا أنه شدّد على ((الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين))، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

قصف بلا هوادة

ميدانياً، يتواصل القصف بلا هوادة على قطاع غزة، وهو طال أمس، جباليا ومدينة غزة بشمال القطاع، وكذلك على خان يونس جنوباً. وبلغت حصيلة الضحايا جراء القصف 20424 معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة التي أعلنت مقتل 166 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، ((أعدم)) الجيش الإسرائيلي ((العشرات من المواطنين في الشوارع)). وفي معرض الرد على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يشأ الجيش الإسرائيلي الإجابة بشكل محدّد عن الاتهامات حول إعدامات نفذها جنوده. لكنه ذكر أن ضرباته ((ضد أهداف عسكرية تمتثل لأحكام القانون الدولي)).

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