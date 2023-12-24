«التعاون» يشيد بدور الإمارات في قرار مجلس الأمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالجهد الدبلوماسي الفاعل للإمارات، ودورها الكبير في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وقال البديوي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ((واس))، أمس: إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار ((هو من القرارات المهمة، التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار)).

وطالب البديوي ((كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ هذا القرار، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات)).

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

تخفيف المعاناة

وأعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن أمله بأن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات.

وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية غزة بشكل فوري. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة ((واس))، أول من أمس، أنها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن الخاص بغزة، معربة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين في غزة.

وجددت الخارجية السعودية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز