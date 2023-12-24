«حماس» تدرسها.. مبادرة مصرية لوقف الحرب

أفادت مصادر مطلعة على محادثات حركة ((حماس)) في القاهرة بأن وفد الحركة عاد إلى قطر، للتشاور مع المكتب السياسي، بشأن المبادرة التي طرحتها مصر عليها، وتتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل إلى الدوحة بعد انتهاء المباحثات، التي استمرت أربعة أيام في القاهرة، مشيرة إلى أن ((حماس)) ستدرس في إطار مكتبها السياسي، ورقة المبادرة المصرية، التي تسلمتها في القاهرة لوقف النار.

ووصل وفد من ((حماس)) بقيادة هنية إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، لبحث قضية الأسرى والملفات الخاصة بحرب غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار، و((إنهاء الانقسام)).

وتتضمن المرحلة الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها ((حماس)) سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن، خصوصاً المرضى.

وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية، وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.

وتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، بهدف ((إنهاء الانقسام))، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

وقف كلي

وكذلك أشارت إلى وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى، تشمل العسكريين الإسرائيليين كافة لدى ((حماس)) و((الجهاد))، وفصائل أخرى، يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم إسرائيل، بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.

وأفادت المصادر المُطلعة بأن مصر قدمت مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة ((تكنوقراط))، بعد انتهاء الحرب في غزة، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء، مشيرة إلى أن حركة ((حماس)) أبدت موافقتها على هذا الاقتراح.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن ((تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها))، موضحة أن ((القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني- فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع)).

بعض المرونة

وأبدت ((حماس)) بعض المرونة بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وقال مسؤول في الحركة، في نوفمبر الماضي: إن ((حماس)) تفضل تشكيل حكومة ((تكنوقراط)) فلسطينية قادرة على التعامل مع المسؤوليات الضخمة المطلوبة لإغاثة أهل غزة، وإعادة إعمار القطاع، مضيفاً: إن مثل هذه الحكومة يجب أن تُشَكَّل بالتوافق الوطني.

وأفادت المصادر بأن مصر اقترحت على القوى الفلسطينية تشكيل حكومة ((تكنوقراط)) بعد الحرب، تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة، وتقوم بمهام إعادة الإعمار والإيواء.

وقال عضو في حركة الجهاد الإسلامي: إن وفداً من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

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