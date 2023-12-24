السودان.. تجدد القتال وتدمير مصفاة الخرطوم للبترول

تعرضت مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل، وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفق ما نشرته صحيفة ((التغيير)) السودانية على صفحتها بموقع ((فيسبوك)) أمس، ((تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات باستهداف المصفاة الواقعة في منطقة الجيلي شمالي العاصمة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل)).

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات ((الدعم السريع)) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

تجدد المعارك

وحسب وكالة ((سبوتنيك)) الروسية، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، وتحديداً في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب ولاية سنار جنوب شرق البلاد.

ونقل موقع ((التغيير)) السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سلاح الطيران التابع للجيش تدخل في المعارك بشن غارات لمنع تقدم قوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار.

جاء ذلك في إطار استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في المناطق الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، في أعقاب محاولات الدعم السريع السيطرة على عاصمة الولاية مدينة سنار. ويأتي تقدم قوات الدعم السريع إلى ولاية سنار بعد 5 أيام من السيطرة على ولاية الجزيرة وسط البلاد، عقب انسحاب الجيش منها.

هدوء نسبي

من جانبه، ذكر تجمع شباب سنار هدوء الأوضاع بصورة نسبية داخل سنار المدينة رغم حالات الخوف والهلع وسط المواطنين، مشيراً إلى أن غارات الجيش أسفرت عن إصابات وسط المواطنين.

وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، صرح الجمعة الماضي، أن هناك شرطاً لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ونقلت وكالة ((العالم العربي)) عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائداً للجيش لا رئيساً لمجلس السيادة ولا ممثلاً للشعب السوداني.

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